Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 18 ноября
EUR ЦБ: 62,57 (-0,1) Инвестиции, 16:12
Курс доллара на 18 ноября
USD ЦБ: 60,39 (+0,04) Инвестиции, 16:12
Кремль назвал недопустимыми даже вопросы об использовании ядерного оружия Политика, 17:09
ЦБ сообщил о дефиците долларов и евро у банков в начале октября Финансы, 17:07
DeFi-платформы увеличили доходы на фоне краха FTX Крипто, 17:05
История Лорен Вассер. Модель лишилась ног из-за использования тампонов Life, 16:59
Пиняев и Селихов вошли в стартовый состав сборной на игру с Таджикистаном Спорт, 16:58
Суд в Гааге начал оглашать приговор по делу MH17 Политика, 16:56
Рэй Далио предупредил о возможности военного конфликта между США и Китаем Инвестиции, 16:55
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
На стадионе в Таджикистане погас свет за полтора часа до матча с Россией Спорт, 16:47
Сканер для ДТП: как сделать разбор аварий более точным и быстрым Партнерский проект, 16:44
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:41
В Калужской области после урока умерла восьмиклассница Общество, 16:41
Доля валют дружественных стран на российском биржевом рынке превысила 30% Инвестиции, 16:40
Мотивация для похудения: 10 советов и рекомендации экспертов Стиль, 16:39
В мэрии рассказали о плане благоустройства станции БКЛ «Кленовый бульвар» Город, 16:38
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Кремль назвал недопустимыми даже вопросы об использовании ядерного оружия

Песков: сами вопросы
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

В Кремле не допускают даже постановки вопроса о возможности использования ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который сказал, что ни Россия, ни США не изучают сейчас варианты действий с использованием ядерных вооружений.

«Считаем недопустимыми вопросы сами по себе, не то что рассуждения», — сказал Песков.

«Если вы заметили, с российской стороны никто не рассуждает на эту тему и не рассуждал. На эту тему рассуждают в европейских столицах, где угодно, нагнетая тем самым напряженность в совершенно непозволительной, недопустимой и опасной сфере», — пояснил пресс-секретарь президента. Слова Эрдогана он комментировать отказался, отметив, что является пресс-секретарем Путина, а не турецкого лидера.

О том, что ни Россия, ни США не собираются применять ядерное оружие, Эрдоган заявил после саммита G20 на Бали. По его словам, информацию об этом он получил от своего руководителя разведки.

14 ноября в Анкаре прошла встреча российской и американской делегаций, сообщали «Коммерсантъ» и Reuters со ссылкой на источники. Российскую делегацию возглавлял глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, американскую — ЦРУ США Уильям Бернс. Кремль не стал комментировать содержание переговоров, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в интервью RTVI, что они состоялись по инициативе американской стороны и касались «чувствительных вопросов».

Читайте на РБК Pro
Почему доброжелательные люди работают продуктивнее — Fast Company
Как Louis Vuitton не смог зарегистрировать фирменный с 1889 года принт
Какие документы по гражданской обороне должны быть в каждой компании
Кофе или чай: какой напиток полезнее для здоровья

В Белом доме пояснили, что встреча была организована для поддержания «рутинных контактов». Источник Reuters утверждал, что американцы передали Нарышкину сообщение «о последствиях применения Россией ядерного оружия».

Президент России Владимир Путин говорил, что в ядерном ударе для России «нет никакого смысла». Однако ранее он предупредил, что тем странам, которые прибегают к «ядерному шантажу», стоит опасаться, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».

Теги
Дмитрий Песков Реджеп Тайип Эрдоган ядерное оружие
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Эрдоган поблагодарил Путина и Зеленского за продление зерновой сделки
Политика
Песков связал нежелание США дать России гарантии и падение ракет в Польше
Политика
Лидеры G20 назвали недопустимым использование ядерного оружия
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter