Кремль назвал недопустимыми даже вопросы об использовании ядерного оружия

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В Кремле не допускают даже постановки вопроса о возможности использования ядерного оружия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который сказал, что ни Россия, ни США не изучают сейчас варианты действий с использованием ядерных вооружений.

«Считаем недопустимыми вопросы сами по себе, не то что рассуждения», — сказал Песков.

«Если вы заметили, с российской стороны никто не рассуждает на эту тему и не рассуждал. На эту тему рассуждают в европейских столицах, где угодно, нагнетая тем самым напряженность в совершенно непозволительной, недопустимой и опасной сфере», — пояснил пресс-секретарь президента. Слова Эрдогана он комментировать отказался, отметив, что является пресс-секретарем Путина, а не турецкого лидера.

О том, что ни Россия, ни США не собираются применять ядерное оружие, Эрдоган заявил после саммита G20 на Бали. По его словам, информацию об этом он получил от своего руководителя разведки.

14 ноября в Анкаре прошла встреча российской и американской делегаций, сообщали «Коммерсантъ» и Reuters со ссылкой на источники. Российскую делегацию возглавлял глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, американскую — ЦРУ США Уильям Бернс. Кремль не стал комментировать содержание переговоров, замглавы МИД России Сергей Рябков заявил в интервью RTVI, что они состоялись по инициативе американской стороны и касались «чувствительных вопросов».

В Белом доме пояснили, что встреча была организована для поддержания «рутинных контактов». Источник Reuters утверждал, что американцы передали Нарышкину сообщение «о последствиях применения Россией ядерного оружия».

Президент России Владимир Путин говорил, что в ядерном ударе для России «нет никакого смысла». Однако ранее он предупредил, что тем странам, которые прибегают к «ядерному шантажу», стоит опасаться, что «роза ветров может развернуться и в их сторону».