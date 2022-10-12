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Медведев после слов экс-главы ЦРУ напомнил о силах ядерного сдерживания

Медведев назвал экс-главу ЦРУ «старым дурнем» и напомнил о силах ядерного сдерживания
Медведев отреагировал на заявления экс-главы ЦРУ Панетты о том, что США должны ответить военной силой, если Россия применит на Украине ядерное оружие. Москва неоднократно подчеркивала, что никому ядерным оружием не угрожает
Леон Панетта
Леон Панетта (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал бывшего главу ЦРУ и министра обороны США Леона Панетту «старым дурнем», после того как тот призвал Вашингтон быть готовым использовать против Москвы все военные средства в случае ядерной угрозы для Украины.

«Он ведь сам отлично понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания. И чего несет тогда такую пургу? Хотя отчасти понятно. 84 года...» — написал Медведев в телеграм-канале.

Он также отметил, что США в этом году «подарили» Украине оружие почти на $17 млрд. «Интересно, с учетом обширных географических познаний американцев, знают ли они точное место, где находится страна 404?» — написал замглавы Совбеза.

Панетта был директором ЦРУ с 2009 по 2011 год, а затем возглавлял Минобороны США. 12 октября Politico опубликовало его авторскую колонку под заголовком «Если Путин применит ядерное оружие на Украине, США должны ответить военной силой». По словам Панетты, в то время как публично США и их союзники должны продолжать предупреждать российские власти о «катастрофических» последствиях «безрассудного бряцанья ядерным оружием», при закрытых контактах с президентом Владимиром Путиным Вашингтон должен обозначить ясную позицию: «если он примет опрометчивое решение применить ядерное оружие на Украине, США ответят прямой военной силой против российских войск».

«Мы должны быть готовы использовать военные средства США, в том числе боевые самолеты и удары крылатыми ракетами, чтобы гарантировать, что Путин не сможет угрожать Украине ядерным оружием», — написал бывший глава ЦРУ.

Панетта, в свою очередь, отреагировал на слова президента России Владимира Путина. В обращении к россиянам 21 сентября глава государства заявил, что западные страны подталкивают Украину к переносу боев на территорию России и пустили в ход «ядерный шантаж». По словам Путина, в случае угрозы для территориальной целостности страны Москва использует все имеющиеся у нее вооружения и «это не блеф».

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При этом в российском МИДе после слов президента подчеркнули, что Россия «никому применением ядерного оружия не угрожает». Как напомнили в ведомстве, случаи, когда страна может применить ядерное оружие, обозначены в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания и предполагают угрозу стране или ее союзникам.

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Дмитрий Медведев США крылатые ракеты ядерное оружие Украина Военная операция на Украине

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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