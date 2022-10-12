Медведев после слов экс-главы ЦРУ напомнил о силах ядерного сдерживания
Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал бывшего главу ЦРУ и министра обороны США Леона Панетту «старым дурнем», после того как тот призвал Вашингтон быть готовым использовать против Москвы все военные средства в случае ядерной угрозы для Украины.
«Он ведь сам отлично понимает, какие ответные цели внесены в программу российских сил ядерного сдерживания. И чего несет тогда такую пургу? Хотя отчасти понятно. 84 года...» — написал Медведев в телеграм-канале.
Он также отметил, что США в этом году «подарили» Украине оружие почти на $17 млрд. «Интересно, с учетом обширных географических познаний американцев, знают ли они точное место, где находится страна 404?» — написал замглавы Совбеза.
Панетта был директором ЦРУ с 2009 по 2011 год, а затем возглавлял Минобороны США. 12 октября Politico опубликовало его авторскую колонку под заголовком «Если Путин применит ядерное оружие на Украине, США должны ответить военной силой». По словам Панетты, в то время как публично США и их союзники должны продолжать предупреждать российские власти о «катастрофических» последствиях «безрассудного бряцанья ядерным оружием», при закрытых контактах с президентом Владимиром Путиным Вашингтон должен обозначить ясную позицию: «если он примет опрометчивое решение применить ядерное оружие на Украине, США ответят прямой военной силой против российских войск».
«Мы должны быть готовы использовать военные средства США, в том числе боевые самолеты и удары крылатыми ракетами, чтобы гарантировать, что Путин не сможет угрожать Украине ядерным оружием», — написал бывший глава ЦРУ.
Панетта, в свою очередь, отреагировал на слова президента России Владимира Путина. В обращении к россиянам 21 сентября глава государства заявил, что западные страны подталкивают Украину к переносу боев на территорию России и пустили в ход «ядерный шантаж». По словам Путина, в случае угрозы для территориальной целостности страны Москва использует все имеющиеся у нее вооружения и «это не блеф».
При этом в российском МИДе после слов президента подчеркнули, что Россия «никому применением ядерного оружия не угрожает». Как напомнили в ведомстве, случаи, когда страна может применить ядерное оружие, обозначены в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания и предполагают угрозу стране или ее союзникам.