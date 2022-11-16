Представитель МИД Захарова заявила, что США «плевать хотели» на расследование ЧП с ракетой

Захарова заявила, что США «плевать хотели» на расследование ЧП с ракетой

Мария Захарова (Фото: Павел Кашаев / Global Look Press)

Власти США, которые заявили, что будут считать Россию причастной к падению ракеты в Польше вне зависимости от итогов расследования, плевать хотели, каковы будут его результаты, написала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в телеграм-канале.

«Теперь американцы наконец поймут, почему убийца президента Кеннеди (35-ый президент США Джон Кеннеди. — РБК) до сих пор не найден, почему не были предотвращены теракты 11 сентября 2001 года, почему политики и связанные с ними чиновники в Америке всегда выходят сухими из самых мокрых дел, почему не раскрыты тысячи громких дел — правительство США плевать хотело на результаты расследования», — написала Захарова.

Ранее представитель Совета национальной безопасности США Эдриенн Уотсон заявил, что Вашингтон считает Россию ответственной в инциденте с ракетой в Польше. «Какими бы ни были окончательные выводы, ясно, что конечная ответственность за этот трагический инцидент лежит на России, которая обстреляла Украину ракетами, направленными на гражданскую инфраструктуру», — сказал он.

Вечером 15 ноября на территории польской деревни Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета. Произошли взрывы на зерносушилке, погибли два человека.

Президент Украины Владимир Зеленский возложил на Россию ответственность за «ракетный удар» по территории Польши. В российском Минобороны опровергли информацию о причастности к инциденту и заявили, что по территориям близ польско-украинской границы удары не наносились. Кроме того, в ведомстве отметили, что обломки ракет, фотографии которых опубликовали польские СМИ, являются элементами зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.

Президент Польши Анджей Дуда спустя сутки также заявил, что, скорее всего, это была ракета украинской системы ПВО С-300. По данным источников Reuters, президент США Джо Байден также счел, что взрыв ракеты в Польше стал результатом работы систем ПВО Украины. Об этом говорил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Позже телеканал CNN узнал, что украинские военные доложили США о попытке перехвата ракеты вблизи границы с Польшей.