МИД назвал ложными данные о причастности России к падению ракет в Польше

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 ноября
EUR ЦБ: 62,67 (+0,04) Инвестиции, 16:00
Курс доллара на 17 ноября
USD ЦБ: 60,35 (+0,04) Инвестиции, 16:00
Насколько велики шансы Трампа вернуться в Белый дом Политика, 21:24
Как подготовить машину к холодному сезону: семь полезных лайфхаков РБК и Nokian Tyres, 21:20
МИД указал польскому дипломату на «нагнетание истерии» из-за ЧП с ракетой Политика, 21:15
Верховная рада в пятый раз продлила сроки военного положения на Украине Политика, 21:12
Будапешт назвал обвинения России со стороны Зеленского «плохим примером» Политика, 21:08
Зеленский заявил об отсутствии предложений по переговорам от России Политика, 21:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:04
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
США сочли ответственной Россию в ЧП с ракетой при любом итоге следствия Политика, 21:01
Карпин призвал не пророчить «великое будущее» молодым футболистам Спорт, 21:01
Трансплант-игры: какой стала жизнь людей, переживших пересадку органов Партнерский проект, 20:57
Россия и Белоруссия подписали соглашение о кредите Минску на ₽105 млрд Политика, 20:53
Когда электрокары заменят машины с ДВС и при чем здесь литий и никель РБК и Норникель, 20:34
Чернышенко обвинил Баха в двойной игре из-за его выступления на G20 Спорт, 20:33
Канада ввела санкции против производителей беспилотников из Ирана Политика, 20:25
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

МИД назвал ложными данные о причастности России к падению ракет в Польше

МИД назвал ложными сообщения о причастности России к падению ракет в Польше
МИД РФ
МИД РФ (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Сообщения о причастности России к падению ракет у польской деревни Пшеводув являются ложными, говорится в заявлении российского МИДа.

«Фиксируем возмутительную публичную реакцию на происшествие в целом ряде стран НАТО, средствах массовой информации, которые <...> поспешили растиражировать абсолютно ложные, голословные утверждения о том, что виновником может быть Россия», — отметили в министерстве.

Вечером 15 ноября на территории польской деревни Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета. В результате на расположенной там зерносушилке произошли взрывы, погибли два человека. В тот же день Россия нанесла ракетный удар по украинской военной и энергетической инфраструктуре.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил косвенную ответственность за произошедшее на Россию. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла России Сергея Андреева и потребовал «предоставить подробные разъяснения» по инциденту. При этом президент Польши Анджей Дуда сообщил, что пока у Варшавы нет доказательств, кто именно запустил ракету. «Скорее всего, это была ракета российского производства», — уточнил он. Позднее Дуда заявил, что ракета упала случайно.

Минобороны России заявило, что военные не наносили ударов по территориям около польско-украинской границы. 16 ноября ведомство сообщило, что обломки, фотографии которых опубликовали польские СМИ, являются частью зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.

Президент США Джо Байден решил, что Россия не имеет отношения к произошедшему, писал Reuters со ссылкой на источники. Глава государства назвал взрыв ракеты в Польше результатом работы систем противовоздушной обороны Украины.

Читайте на РБК Pro
Борщ — главный советчик: как Аркадий Новиков ведет дела
«Вот заработаю ₽30 млн и заживу!»: чем опасно откладывать жизнь на потом
Как коучи зарабатывают на идее икигай, о которой не слышали в Японии
Почему зубы реагируют на холодное и как себе помочь

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала извиниться за «антироссийские выпады» со стороны польских политиков и вызов посла в польский МИД.

Теги
Польша ракеты МИД
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Падение ракет в Польше. Что известно к 18:30
Политика
CNN узнал о докладе Украины США о попытке сбить ракету у границ Польши
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter