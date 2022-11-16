МИД назвал ложными сообщения о причастности России к падению ракет в Польше

МИД назвал ложными данные о причастности России к падению ракет в Польше

МИД РФ (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Сообщения о причастности России к падению ракет у польской деревни Пшеводув являются ложными, говорится в заявлении российского МИДа.

«Фиксируем возмутительную публичную реакцию на происшествие в целом ряде стран НАТО, средствах массовой информации, которые <...> поспешили растиражировать абсолютно ложные, голословные утверждения о том, что виновником может быть Россия», — отметили в министерстве.

Вечером 15 ноября на территории польской деревни Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упала ракета. В результате на расположенной там зерносушилке произошли взрывы, погибли два человека. В тот же день Россия нанесла ракетный удар по украинской военной и энергетической инфраструктуре.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг возложил косвенную ответственность за произошедшее на Россию. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау вызвал посла России Сергея Андреева и потребовал «предоставить подробные разъяснения» по инциденту. При этом президент Польши Анджей Дуда сообщил, что пока у Варшавы нет доказательств, кто именно запустил ракету. «Скорее всего, это была ракета российского производства», — уточнил он. Позднее Дуда заявил, что ракета упала случайно.

Минобороны России заявило, что военные не наносили ударов по территориям около польско-украинской границы. 16 ноября ведомство сообщило, что обломки, фотографии которых опубликовали польские СМИ, являются частью зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины.

Президент США Джо Байден решил, что Россия не имеет отношения к произошедшему, писал Reuters со ссылкой на источники. Глава государства назвал взрыв ракеты в Польше результатом работы систем противовоздушной обороны Украины.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова призвала извиниться за «антироссийские выпады» со стороны польских политиков и вызов посла в польский МИД.