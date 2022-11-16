Захарова предложила Польше извиниться за вызов российского посла

МИД: после слов Дуды о «несчастном случае» с ракетой Польше нужно извиниться перед Россией

Президент Анджей Дуда ранее не исключил, что ракета, упавшая на территории Польши, была выпущена из украинской системы ПВО С-300. Захарова предложила Варшаве извиниться за «антироссийские выпады» польских политиков и вызов посла

Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

После заявления президента Польши Анджея Дуды о том, что инцидент с упавшей на территории Польши ракетой был случайностью, Варшава должна извиниться за «антироссийские выпады» польских политиков Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Президент Польши назвал падение ракеты «несчастным случаем». Еще вчера мы выслушали истерику польских чиновников и политиков. Польские ведомства, позволившие себе антироссийские выпады и в полночь вызывавшие посла Андреева, не хотят извиниться?», — написала она.

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15 ноября Россия произвела ракетный удар по территории Украины. Минобороны России сообщило, что он был нанесен по системе военного управления Украины и по связанным с ней объектами энергетики. В тот же день в результате падения снарядов в польском селе в нескольких километрах от границы с Украиной погибли два человека.

После инцидента российского посла в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД. Источник польской радиостанции RMF отметил, что министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и Андреев не пожали друг другу руки. Российский дипломат ничего не говорил, выслушал польского министра и вышел из здания, сообщил RMF.

Спустя сутки президент Дуда заявил, что ничто не указывает на преднамеренный характер падения ракеты на территории Польши, скорее всего, это была старая советская ракета украинской системы ПВО С-300. Случившееся он назвал случайностью. Он также подчеркнул, что инцидент расследуют Варшава и НАТО.

О вероятной непричастности к инциденту России сообщил и президент США Джо Байден, узнал Reuters. По данным источника агентства, лидер США назвал взрыв ракеты в Польше результатом работы систем противовоздушной обороны Украины.