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Захарова предложила Польше извиниться за вызов российского посла

МИД: после слов Дуды о «несчастном случае» с ракетой Польше нужно извиниться перед Россией
Президент Анджей Дуда ранее не исключил, что ракета, упавшая на территории Польши, была выпущена из украинской системы ПВО С-300. Захарова предложила Варшаве извиниться за «антироссийские выпады» польских политиков и вызов посла
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: МИД РФ)

После заявления президента Польши Анджея Дуды о том, что инцидент с упавшей на территории Польши ракетой был случайностью, Варшава должна извиниться за «антироссийские выпады» польских политиков Об этом в своем телеграм-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Президент Польши назвал падение ракеты «несчастным случаем». Еще вчера мы выслушали истерику польских чиновников и политиков. Польские ведомства, позволившие себе антироссийские выпады и в полночь вызывавшие посла Андреева, не хотят извиниться?», — написала она.

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15 ноября Россия произвела ракетный удар по территории Украины. Минобороны России сообщило, что он был нанесен по системе военного управления Украины и по связанным с ней объектами энергетики. В тот же день в результате падения снарядов в польском селе в нескольких километрах от границы с Украиной погибли два человека.

После инцидента российского посла в Польше Сергея Андреева вызвали в польский МИД. Источник польской радиостанции RMF отметил, что министр иностранных дел Польши Збигнев Рау и Андреев не пожали друг другу руки. Российский дипломат ничего не говорил, выслушал польского министра и вышел из здания, сообщил RMF.

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Спустя сутки президент Дуда заявил, что ничто не указывает на преднамеренный характер падения ракеты на территории Польши, скорее всего, это была старая советская ракета украинской системы ПВО С-300. Случившееся он назвал случайностью. Он также подчеркнул, что инцидент расследуют Варшава и НАТО.

О вероятной непричастности к инциденту России сообщил и президент США Джо Байден, узнал Reuters. По данным источника агентства, лидер США назвал взрыв ракеты в Польше результатом работы систем противовоздушной обороны Украины. 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
МИД Польша ракета Мария Захарова Анджей Дуда Военная операция на Украине
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