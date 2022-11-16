Минпросвещения и МЧС разработают программу о поведении при ЧС после стрельбы в школах

Кравцов сообщил о разработке курса для школьников о поведении при ЧС

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Минпросвещения совместно с МЧС России разрабатывает программу тренировок для школьников по поведению в условиях чрезвычайных ситуаций. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов на пленарном заседании в рамках правительственного часа в Госдуме, передает корреспондент РБК.

Министр объяснил эту идею необходимостью обеспечить безопасность детей и напомнил о случаях нападения на школы в Казани, Ижевске.

«Это комплексная задача, в том числе и введение курса начальной военной подготовки должно здесь помочь, это и психологическая работа, развитие психологической службы, регламентация компьютерных игр. О чем я говорил с министром МЧС, и мы сейчас готовим программу таких тренировок в школах», — сказал он.

Инцидент в ижевской школе № 88, о котором упомянул Кравцов, произошел 26 сентября. Выпускник учебного заведения Артем Казанцев открыл там огонь, погибли 15 человек.

11 мая 2021 года Ильназ Галявиев ворвался в здание гимназии № 175 в Казани и открыл там стрельбу, в результате погибли девять человек, еще 20 пострадали.

Нападения на школы, университеты и другие учебные заведения случались и в других городах России, включая Люберцы, Ивантеевку, Москву, Пермь, Улан-Удэ.

После стрельбы в казанской школе президент России Владимир Путин ужесточил контроль за оборотом оружия и прохождением медицинского освидетельствования при его получении. Минпросвещения после нападения на казанскую школу направило регионам рекомендации по усилению мер безопасности, а после стрельбы в Пермском государственном национальном исследовательском университете в сентябре 2021 года и пермской школе в октябре того же года предложило приравнять нападения на школы к терактам.