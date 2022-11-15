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Стрельба в школе в Казани ,  
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Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев признал вину в суде

Устроивший стрельбу в казанской школе Ильназ Галявиев признал вину в убийстве 9 человек
Ильназ Галявиев
Ильназ Галявиев (Фото: Егор Алеев / ТАСС)

Ильназ Галявиев, который в прошлом году устроил стрельбу в казанской гимназии № 175, в суде полностью признал вину в убийстве девяти человек, сообщили РБК в Верховном суде Татарстана.

Галявиев ворвался в здание и начал стрельбу 11 мая 2021 года. Погибли девять человек: одна учительница, еще одна женщина и семеро школьников. Еще более 20 человек были ранены.

Стрелок сдался сотрудникам правоохранительных органов. Его обвиняют в убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, совершенном общеопасным способом, а также изготовлении и хранении взрывчатых веществ и взрывного устройства, умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества (ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 223.1, ч. 1 ст. 222.1, ч. 2 ст. 167 УК). Максимальное наказание по первой из перечисленных статей — пожизненное заключение. Потерпевшими по делу признаны более 600 человек.

Комплексная психолого-психиатрическая экспертиза признала Галявиева вменяемым и подлежащим уголовной ответственности. Он признал вину в полном объеме и раскаялся.

Расследование завершилось 7 октября. Следственный комитет назвал причиной поступка Галявиева его стремление «подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети интернет, скопировав их поведение при нападении». 18 октября дело, насчитывающее более 300 томов, поступило в Верховный суд Татарстана. В ноябре суд начал его рассматривать.

После стрельбы в казанской школе президент России Владимир Путин ужесточил контроль за оборотом оружия и прохождением медицинского освидетельствования при его получении.

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