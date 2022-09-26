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В Ижевске открыли стрельбу в школе

По разным данным до десяти человек. Стрелка разыскивают, на место прибыл глава Удмуртии

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В ижевской школе № 88 произошла стрельба, идет эвакуация преподавателей и учеников, пишут местный портал Udm-Info со ссылкой на очевидцев, а также телеграм-каналы Baza, Mash и 112 без указания источников информации.

В МВД подтвердили, что в школе произошла стрельба. «В настоящее время принимаются меры к задержанию подозреваемого. Информация о пострадавших уточняется», — сообщили в ведомстве.

По данным 112, ранения получили десять человек — среди них четверо детей и охранник, последний впоследствии умер. Трое детей при этом получили огнестрельные ранения, один ребенок — колото-резаное, отмечает канал. Стрельбу открыл неизвестный мужчина в черном костюме, который ворвался в класс. Директор, как пишет 112, успела закрыться с раненым подростком в кабинете.

Нападавший находится на втором этаже школы и продолжает огонь по полицейским, пишет Mash. При этом он не выдвигает требование, его пытаются задержать. По данным канала, ранения получили девять детей, у них огнестрельные ранения и травмы из-за падения с высоты, полученных во время попытки спастись от нападения. По предварительным данным, стрелок покончил с собой пишет Baza.

На место происшествия прибыл глава Удмуртии Александр Бречалов.

РБК обратился за комментарием в МВД по Удмуртии, СУ СКР по Удмуртии, министерство образования и науки республики. В пресс-службе Минздрава Удмуртии рекомендовали обратиться за комментарием в правительство региона. В школе № 88 отказались от комментариев.

В Иркутской области мужчина открыл стрельбу в военкомате
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В мае прошлого года мэр Ижевска Олег Бекмеметьев поручил усилить в школах города меры безопасности из-за стрельбы в гимназии в Казани. Он распорядился проверить работоспособность металлодетекторов, дверей, систем видеонаблюдения и связи, а также провести инструктажи с охранниками.

Нападение на казанскую гимназию № 175 произошло утром 11 мая, 19-летний Ильназ Галявиев открыл огонь из автоматического оружия. Погибли девять детей, 32 человека пострадали.


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Ижевск стрельба в школе Удмуртия
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