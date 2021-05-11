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Стрельба в школе в Казани ,  
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Минпросвещения направило регионам рекомендации после стрельбы в школе

Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Министерство просвещения России направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в детских садах, школах, колледжах, сообщается на сайте ведомства.

«Минпросвещения России обращает внимание на необходимость максимального контроля в части создания условий, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья обучающихся и работников образовательных организаций», — говорится в документе.

Ведомство также рекомендовало школам принять дополнительные меры «с учетом анализа обстановки в субъекте Российской Федерации», проверить «состояние защищенности» учебных заведений, а также провести разъяснительную работу в педагогических коллективах, а также «классные часы о законопослушном поведении» и общешкольные родительские собрания.

В рекомендациях Минпросвещения отмечается, что каждая общеобразовательная организация должна иметь план действий в чрезвычайных ситуациях.

В частности, этот план должен включать организационный, методический и ресурсный блоки. Первый определяет, кто будет отвечать за планирование и порядок действий при ЧС, второй выявляет критерии для оценки эффективности работы, третий решает материально-технические и кадровые вопросы.

При этом должны учитываться такие факторы, как тип чрезвычайной ситуации; признаки, определяющие кризисный характер события; алгоритм действий, критерии медицинской и психологической травмы, порядок действий в отношении обучающихся, сотрудников, родителей, СМИ; оценка эффективности действий, порядок информирования о кризисной ситуации и др.

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

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«Когда общий план разработан, можно приниматься за прорисовку деталей (ход действий, время, место, ответственный, технические средства и т.д.)», — говорится в документе. Реализацией плана действий должны заниматься школьные антикризисные команды.

Рекомендации Минпросвещения направило в школы после того, как в гимназии № 175 в Казани 19-летний молодолй человек открыл стрельбу по ученикам и сотрудникам учебного заведения, в результате которой погибли девять человек, в том числе семеро школьников.

Стрелка задержали. Источник РБК в колледже «ТИСБИ» говорил, что задержанный — 19-летний Ильназ Галявиев, он был отчислен из колледжа. Раньше он учился в гимназии, куда затем пришел с оружием.

Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура, занятия в этот день отменены.

Казань стрельба в школе рекомендации Минпросвещения
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