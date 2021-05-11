Минпросвещения направило регионам рекомендации после стрельбы в школе

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Министерство просвещения России направило в регионы рекомендации по усилению мер безопасности в детских садах, школах, колледжах, сообщается на сайте ведомства.

«Минпросвещения России обращает внимание на необходимость максимального контроля в части создания условий, обеспечивающих сохранение жизни, здоровья обучающихся и работников образовательных организаций», — говорится в документе.

Ведомство также рекомендовало школам принять дополнительные меры «с учетом анализа обстановки в субъекте Российской Федерации», проверить «состояние защищенности» учебных заведений, а также провести разъяснительную работу в педагогических коллективах, а также «классные часы о законопослушном поведении» и общешкольные родительские собрания.

В рекомендациях Минпросвещения отмечается, что каждая общеобразовательная организация должна иметь план действий в чрезвычайных ситуациях.

В частности, этот план должен включать организационный, методический и ресурсный блоки. Первый определяет, кто будет отвечать за планирование и порядок действий при ЧС, второй выявляет критерии для оценки эффективности работы, третий решает материально-технические и кадровые вопросы.