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Кремль не подтвердил контакты Путина и Шольца из-за ракеты в Польше

Песков опроверг данные о разговоре Шольца и Путина об упавшей в Польше ракете
Пост полиции после взрыва в Пшеводове
Пост полиции после взрыва в Пшеводове (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Владимир Путин не обсуждали падение ракеты в Польше, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков «РИА Новости».

«Нет. Общения президента и канцлера не было», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в Минобороны Германии сообщили агентству, что Шольц «находится в контакте» с президентом России по вопросу о падении ракет в Польше. «Сообщаем, что федеральный канцлер находится в контакте с президентом России», — ответил представитель ведомства на вопрос «РИА Новости» о том, был ли налажен канал связи между министерствами обороны двух стран.

15 ноября украинские власти в разных областях заявили о ракетных ударах по территории страны. В тот же день польское Radio ZET сообщило, что в селе Пшеводув в 8 км от границы с Украиной упали ракеты. В результате на зерносушилке произошли взрывы, погибли два человека.

Минобороны России вечером того же дня заявило, что сообщения польских средств массовой информации и официальных лиц о якобы падении «российских» ракет в районе населенного пункта Пшеводув является намеренной провокацией в целях эскалации обстановки. Обломки ракет, фотографии которых публиковали польские СМИ, являются элементами зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины, добавили в министерстве позднее.

На следующий день в Минобороны России заявили, что ракетный удар нанесли только по системе военного управления Украины и по связанным с ней объектам энергетики. Президент Польши Анджей Дуда после этого сообщил, что у Варшавы нет точных данных о том, чьи ракеты упали на территории государства. Он назвал инцидент случайностью и заявил, что, скорее всего, в республике упала «старая» советская ракета украинской системы ПВО С-300.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что, по оценке альянса, в Польше упала только одна ракета украинской системы ПВО С-300. Возлагать на Киев вину за случившееся он не стал и пояснил, что система «защищала украинскую территорию».

Теги
Польша Олаф Шольц Владимир Путин ракета Дмитрий Песков
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