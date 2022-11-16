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Дуда заявил об отсутствии достоверной информации о принадлежности ракет

Дуда: у Польши нет достоверной информации, чьи ракеты упали на ее территорию
В данный момент у Варшавы нет однозначных доказательств, кто запустил эту ракету, заявил польский президент Дуда. По его словам, следственные действия продолжаются
Фото: Zuma / ТАСС
Фото: Zuma / ТАСС

Польша не располагает точной информацией, чьи ракеты упали на ее территории. Об этом заявил журналистам президент республики Анджей Дуда.

«Мы точно знаем, что целый день продолжалась российская ракетная атака против Украины, но в данный момент у нас нет однозначных доказательств, кто запустил эту ракету», — сказал он.

По его словам, следственные действия продолжаются. «Скорее всего, это была ракета российского производства», — добавил глава государства. Дуда отметил, что ничто не указывает на то, что обстрел польской территории ракетами может повториться.

В то же время МИД Польши вызвал российского посла Сергея Андреева, потребовав от него «незамедлительно предоставить подробные разъяснения» в связи с тем, что после ракетного обстрела Украины в польском приграничном селе «упал снаряд российского производства».

Ранее официальный представитель Минобороны США Патрик Райдер заявил, что Пентагон пока не располагает информацией, подтверждающей сообщения о падении двух российских ракет на территории Польши. По его словам, Вашингтон продолжает изучать поступающую информацию о происшествии.

Минобороны России опровергло информацию о причастности Москвы и заявило, что по территориям вблизи польско-украинской границы удары не наносились.

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15 ноября по территории Украины был нанесен массированный удар. Целями стали объекты энергетической инфраструктуры. После этого польское Radio ZET сообщило, что в селе Пшеводов в Люблинском воеводстве (8 км от границы с Украиной) на зерносушилке произошел взрыв, в результате чего погибли два человека. В пожарной службе подчеркнули, что причина произошедшего пока неизвестна.

В Польше созвали экстренное совещание комитета нацбезопасности, после которого Варшава повысила боеготовность некоторых воинских частей. Дуда также созвал Совет нацбезопасности, который пройдет 16 ноября.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Польша Анджей Дуда ракеты
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