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СК сообщил о задержании гида из-за гибели туристов на Ключевской сопке

СК: на Камчатке задержан гид из-за гибели туристов при восхождении на вулкан

В связи с гибелью девяти человек, в том числе восьми туристов, при восхождении на вулкан Ключевская сопка на Камчатке задержан гид, сообщает Следственный комитет.

Он проходит подозреваемым по ч.3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья, повлекшие смерть двух и более человек). По этой статье может грозит до десяти лет лишения свободы.

Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Решается вопрос об его аресте.

30 августа группа из десяти туристов и двух гидов выдвинулась на вулкан. Организатором тура выступила компания из Новосибирска «Экстрим тайм», а в группу вошли люди из Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской областей. МЧС сообщало, что они прошли регистрацию.

По словам полномочного представителя президента в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева, тургруппа не получила допуск от квалификационной комиссии.

2 сентября девять из 12 человек начали восхождение с высоты 3,3 тыс. м, а остальные остались в лагере. На следующий день один из гидов связался со спасателями и рассказал, что пять туристов сорвались с вулкана на высоте 4,2 тыс. м и погибли, другой гид сломал ногу, один человек находился без сознания.

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Спустя два дня три человека из группы вышли на связь и сообщили, что находятся на высоте 3,3 тыс. м в домике вулканологов в тепле и с продовольствием. Спасатели несколько раз пытались добраться до туристов, но из-за погодных условий им удалось это сделать лишь в ночь на 6 сентября.

СК завел уголовное дело по факту произошедшего по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По этой статье грозит до четырех лет лишения свободы. Директора «Экстрим тайм» задержали.

Теги
Камчатка СК гид задержание вулкан Ключевская сопка
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