Власти рассказали о состоянии спасенных с камчатского вулкана туристов

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Вертолет Центра медицины катастроф доставил в Петропавловск-Камчатский туристку и гида, эвакуированных с вулкана Ключевская Сопка, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Камчатского края.

«Это гид и туристка. Оба доставлены в приемный покой краевой больницы им. Лукашевского. Девушка от медицинской помощи отказалась. У гида — обморожения первой-второй степени пальцев обеих кистей и обеих стоп, лица (левая щека) первой степени», — сообщили в ведомстве. Мужчину направили в хирургическое отделение.

Всего в группе туристов, ушедших к вершине Ключевской Сопки, было 12 человек, девять из них погибли. Третий выживший — житель поселка Ключи Усть-Камчатского района, решил остаться там. За медицинской помощью он не обращался, сказали в региональном минздраве.

Вертолет приземлился в городе вечером 6 сентября. О том, что троих пострадавших — двух туристов и гида — эвакуировали с вулкана, утром того же дня сообщила в Telegram глава Ростуризма Зарина Догузова. Выжившие укрылись в домике вулканологов на высоте 3300 м. На месте им оказали первую медицинскую помощь, затем вертолет вылетел в поселок Ключи, а оттуда — в Петропавловск-Камчатский.

Тела погибших будут искать на отметке в 4158 м, группа спасателей уже начала восхождение на высоту, сообщили ТАСС в Центре обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае.

Туристическая группа из 12 человек, в том числе двух гидов, начала восхождение на Ключевскую Сопку 30 августа. Организатором тура выступила новосибирская фирма «Экстрим тайм», в группу вошли туристы из Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской областей. В соответствии с правилами, группа зарегистрировалась в МЧС.

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Днем 2 сентября девять из 12 человек начали восхождение с высоты 3,3 тыс. м (общая высота вулкана — 4,8 тыс. м), еще три туриста остались в лагере. На следующий день один из гидов вышел на связь и сообщил, что часть туристов сорвалась во время восхождения, еще один гид сломал ногу. На тот момент туристы находились на высоте примерно 4,2 тыс. м.

Спустя два дня три человека из группы вышли на связь и сообщили, что находятся на высоте 3,3 тыс. м в домике вулканологов в тепле и с продовольствием. Спасатели несколько раз пытались добраться до туристов и сделали это лишь в ночь на 6 сентября.

Следственный комитет завел уголовное дело по факту произошедшего по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По этой статье грозит до четырех лет лишения свободы. Директора «Экстрим тайм» задержали.