СК возбудил уголовное дело после гибели туристов на вулкане на Камчатке
В Камчатском крае возбудили уголовное дело после гибели пятерых туристов, совершавших восхождение на вулкан Ключевская Сопка, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета.
Дело завели по ч. 3 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) УК, она предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.
Группа туристов (десять человек и два гида) начала восхождение на вулкан 30 августа. Как указывали в правительстве региона, трое из них, в том числе один гид, остались в лагере, а остальные начали восхождение с высоты 3,3 тыс. м (высота вулкана — 4,8 тыс. м, он самый высокий действующий в Евразии). На высоте 4,15 тыс. м пятеро туристов сорвались и погибли, гид сломал ногу.
О случившемся спасателям по спутниковому телефону сообщил второй гид. Сотрудники МЧС вылетели на место инцидента для оказания помощи и эвакуации, они отправятся туда в 6:00 4 сентября (21:00 3 сентября).
В составе группы были туристы из Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Владимирской и Новосибирской области. Портал kamtoday.ru ранее опубликовал список членов группы.
Поездка была организована туристическим клубом из Новосибирска, по предварительным данным, он называется «Экстрим Тайм» (Extrime time), сообщил источник РЕН ТВ. На сайте клуба есть программа тура на Ключевскую сопку, в соцсетях говорится, что он был запланирован с 28 августа по 9 сентября. Указано, что цена составляет от 72,4 тыс. руб. до 80,5 тыс., однако актуальна ли она на 2022 год, неясно.
Также на сайте можно найти список гидов клуба. В нем есть имена Андрея Мищенко и Ивана Алабугина, которые также присутствуют в обнародованном списке туристической группы. У обоих в прошлом было свыше 40 восхождений, в основном на гору Белуха на Алтае (4,5 тыс. м).