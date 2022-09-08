Власти предложили ограничения после гибели туристов на Ключевской сопке

Юрий Трутнев (Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство ТАСС)

Власти должны запретить туристическим группам выходить на сложные маршруты без разрешения специальной комиссии. Об этом заявил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на брифинге Восточного экономического форума.

«Надо, я думаю, сделать так, чтобы без допуска маршрута квалификационной комиссии группа не могла выйти на маршрут, во всяком случае не могла зарегистрироваться», — сказал Трутнев (цитата по «Интерфакс»).

Полпред объяснил, что сертификация гидов на сложных маршрутах не позволяет обеспечить безопасность туристов, поэтому каждый человек должен быть подготовлен к высокой сложности похода. Он обещал обсудить этот вопрос с представителями МЧС и Ростуризма.

Инициатива Трутнева связана с гибелью туристов на самом высоком действующем в Евразии вулкане Ключевская сопка.

30 августа группа из десяти туристов и двух гидов выдвинулась на вулкан. Организатором тура выступила компания из Новосибирска, а в группу вошли люди из Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской области. МЧС сообщало, что они прошли регистрацию. По словам Трутнева, тургруппа не получила допуск от квалификационной комиссии.

2 сентября девять из 12 человек начали восхождение с высоты 3,3 тыс. м, а остальные остались в лагере. На следующий день один из гидов рассказал спасателям, что пять туристов сорвались с вулкана на высоте 4,2 тыс. м и погибли, другой гид сломал ногу, один человек находился без сознания.

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Спасатели пытались добраться к ним двое суток, однако им мешали погодные условия. К тому моменту, когда специалисты прибыли на нужную высоту, число погибших выросло до девяти.

Выжили три человека — гид и два туриста. Двоих из них доставили в больницу Петропавловска-Камчатска, еще один турист, житель поселка Ключи Усть-Камчатского района, остался там. Гид получил обморожение первой-второй степени пальцев обеих кистей и обеих стоп, а также лица. Девушка отказалась от медицинской помощи.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Полиция задержала директора турфирмы «Экстрим тайм». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.