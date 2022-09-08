Власти предложили ограничения после гибели туристов на Ключевской сопке

Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 сентября
EUR ЦБ: 60,55 (+0,05) Инвестиции, 07 сен, 16:17
Курс доллара на 8 сентября
USD ЦБ: 61,18 (+0,33) Инвестиции, 07 сен, 16:17
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 10:52
Токен NFD обвалился на 99% после взлома проекта New Free DAO Крипто, 10:51
Дегтярев заявил, что не может поехать на Украину добровольцем из-за брони Политика, 10:51
По каким ошибкам в английском языке можно узнать российского бизнесмена Pro, 10:43
Что такое «очень престижные номера» для автомобилей Партнерский проект, 10:35
Уволивший Тедеско «Лейпциг» назначил нового главного тренера Спорт, 10:34
Росреестр перестал регистрировать сделки с микродолями до 6 кв. м Недвижимость, 10:33
Минфин рассказал о переговорах по присоединению банка Ротенбергов к ПСБ Финансы, 10:30
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Bloomberg сообщил о передаче Украине снарядов Excalibur Политика, 10:28
Как спасти свое имущество, если вы банкрот. Законные способы Pro, 10:20
Власти предложили ограничения после гибели туристов на Ключевской сопке Общество, 10:16
Как топливная розница трансформируется в сторону диверсификации бизнеса РБК+, 10:16
В Москве фура врезалась в ограждение и перекрыла две полосы МКАД. Видео Общество, 10:14
Закрытый клуб Reef Residence в Сочи: частный пляж и дендропарк РБК и Reef Residence, 10:12
Общество ,  
0 

Власти предложили ограничения после гибели туристов на Ключевской сопке

Юрий Трутнев
Юрий Трутнев (Фото: Сергей Бобылев / Фотохост-агентство ТАСС)

Власти должны запретить туристическим группам выходить на сложные маршруты без разрешения специальной комиссии. Об этом заявил вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на брифинге Восточного экономического форума.

«Надо, я думаю, сделать так, чтобы без допуска маршрута квалификационной комиссии группа не могла выйти на маршрут, во всяком случае не могла зарегистрироваться», — сказал Трутнев (цитата по «Интерфакс»).

Полпред объяснил, что сертификация гидов на сложных маршрутах не позволяет обеспечить безопасность туристов, поэтому каждый человек должен быть подготовлен к высокой сложности похода. Он обещал обсудить этот вопрос с представителями МЧС и Ростуризма.

СК возбудил уголовное дело после гибели туристов на вулкане на Камчатке
Общество
Вулкан Ключевская Сопка

Инициатива Трутнева связана с гибелью туристов на самом высоком действующем в Евразии вулкане Ключевская сопка.

30 августа группа из десяти туристов и двух гидов выдвинулась на вулкан. Организатором тура выступила компания из Новосибирска, а в группу вошли люди из Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской области. МЧС сообщало, что они прошли регистрацию. По словам Трутнева, тургруппа не получила допуск от квалификационной комиссии.

2 сентября девять из 12 человек начали восхождение с высоты 3,3 тыс. м, а остальные остались в лагере. На следующий день один из гидов рассказал спасателям, что пять туристов сорвались с вулкана на высоте 4,2 тыс. м и погибли, другой гид сломал ногу, один человек находился без сознания.

Читайте на РБК Pro
Pro
5 мифов об NFT, о которых стоит знать инвестору
Статьи
Pro
Фото: Matthias Schrader / AP «Об отставке я узнал по телефону»: глава Adidas — о виражах в карьере
Статьи
Pro
Фото: Joe Raedle / Newsmakers Как распознать у себя алкогольную зависимость: 9 признаков
Инструкции
Pro
«Ешь, двигайся, спи»: как простые правила помогут прожить дольше
Саммари
Pro
Фото: Paula Bronstein / Getty Images Как оторвать ребенка от смартфона и надо ли это делать
Инструкции
Pro
Какие операции по зарубежным счетам сейчас разрешены россиянам
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock В ИТ можно иметь высокую зарплату на первой же должности. На кого учиться
Инструкции
Pro
Фото: Unsplash Что самого опасного для компаний появилось в законе о персональных данных
Статьи

Спасатели пытались добраться к ним двое суток, однако им мешали погодные условия. К тому моменту, когда специалисты прибыли на нужную высоту, число погибших выросло до девяти.

Выжили три человека — гид и два туриста. Двоих из них доставили в больницу Петропавловска-Камчатска, еще один турист, житель поселка Ключи Усть-Камчатского района, остался там. Гид получил обморожение первой-второй степени пальцев обеих кистей и обеих стоп, а также лица. Девушка отказалась от медицинской помощи.

Власти рассказали о состоянии спасенных с камчатского вулкана туристов
Общество
Фото:lsv_palana / VK

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Полиция задержала директора турфирмы «Экстрим тайм». Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

Теги
Юрий Трутнев Камчатка Ключевская сопка туристическая группа ограничение
Материалы по теме
СК возбудил уголовное дело после гибели туристов на вулкане на Камчатке
Общество
Спасатели добрались до выживших на вулкане на Камчатке туристов
Общество
Власти рассказали о состоянии спасенных с камчатского вулкана туристов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter