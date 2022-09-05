Главу компании — организатора тура на вулкан, где погибли люди, задержали

По последним данным, на вулкане Ключевская сопка погибли девять человек. Тур организовала новосибирская компания «Экстрим тайм», в СК сообщили, что с ее директором проводят «следственные действия»

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Директора новосибирской фирмы «Экстрим тайм», которая организовала тур на Ключевскую сопку на Камчатке, во время которого погибли девять человек, сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники.

По данным собеседника ТАСС, в офисе компании также прошли обыски, в ближайшее время задержанному директору изберут меру пресечения.

Ранее прокуратура Новосибирской области заявила, что организовала проверку деятельности ООО «Экстрим тайм» после сообщений о гибели туристов в организованном ею туре.

«Прокуратура с привлечением органов контроля проверит соблюдение сотрудниками указанной организации законодательства о туристической деятельности, в том числе в части требований к сопровождающим лицам (гидам)», — говорится в сообщении ведомства.

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Камчатское управление Следственного комитета по факту гибели туристов первоначально завело уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), она предусматривает наказание до четырех лет лишения свободы.

Позднее управление СК сообщило о возбуждении второго дела по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, повлекшее смерть двух и более лиц). Наказание по ней — до десяти лет лишения свободы.

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«Следователи СК России проводят следственные действия с директором туристического агентства», — также говорится в сообщении управления.

РБК направил запрос в СУ СК России по Камчатскому краю, прокуратуру региона, УМВД России по Камчатскому краю и в ООО «Экстрим тайм».

Туристическая группа из 12 человек (из них два гида) отправилась покорять Ключевскую сопку 30 августа. Они добрались до высоты 4,2 тыс. м (общая высота вулкана — 4,8 тыс. м). 3 сентября стало известно, что погибли пятеро туристов, которые сорвались во время восхождения. Камчатское СУ СК 5 сентября указало, что погибли девять человек.

5 сентября экстренные службы сообщили, что три человека из группы вышли на связь. Они находятся на высоте 3,3 тыс. м, где находится дом вулканологов, люди обеспечены продовольствием и находятся в тепле. К ним пытаются добраться спасатели.

В составе группы были туристы из семи регионов России, в том числе Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской областей. Гиды, сопровождавшие группу, были из Новосибирска. У обоих в прошлом было свыше 40 восхождений, в основном на гору Белуха на Алтае (4,5 тыс. м).