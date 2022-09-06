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Спасатели добрались до выживших на вулкане на Камчатке туристов

Одна из двух групп спасателей добралась до места, где находятся трое человек, два туриста и один гид, выживших после восхождения на вулкан Ключевская сопка, сообщили «РИА Новости» в Центре обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ЦОД) в Камчатском крае. Всего в группе было 12 человек, включая двух гидов, девять человек погибли.

«Первая группа спасателей добралась до отметки 3,3 тыс. м к домику вулканологов и осмотрела пострадавших. По предварительной информации, у гида, который спустился с [отметки] 4 158 м, обморожение ног и рук, остальные в порядке», — говорится в сообщении.

Как рассказал выживший гид сотрудникам ЦОД, турист, ставшийся на высоте 4,2 тыс. м, не подавал признаков жизни. «Решение об их эвакуации (наземно или с помощью авиации) будет принято в ближайшее время», — добавили в ведомстве.

Главу компании — организатора тура на вулкан, где погибли люди, задержали
Общество
Фото:Алексей Филиппов / РИА Новости

Туристическая группа начала восхождение на Ключевскую сопку 30 августа. Организатором тура выступила компания из Новосибирска, а в группу вошли люди из Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской областей, они зарегистрировались в МЧС.

2 сентября девять из 12 человек начали восхождение с высоты 3,3 тыс. м (общая высота вулкана — 4,8 тыс. м) и в итоге они добрались до высоты 4,2 тыс. м. Остальные туристы находились в лагере. На следующий день один из гидов рассказал, что часть туристов сорвались во время восхождения, еще один гид сломал ногу.

Спустя два дня три человека из группы вышли на связь и сообщили, что находятся на высоте 3,3 тыс. м, где находится дом вулканологов, они обеспечены продовольствием и находятся в тепле. К ним направилась первая группа спасателей. Дополнительная группировка из спасателей Камчатского спасательного центра и поисково-спасательного отряда краевого управления МЧС России будет находиться на высоте 1,4 тыс. м. Они разбили на склоне базовый лагерь, чтобы помочь основной группе спасателей и пострадавшим туристам, если вертолет не сможет забрать их.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По этой статье грозит до четырех лет лишения свободы. Директора новосибирской фирмы «Экстрим тайм», которая организовала тур на Ключевскую сопку, задержали 5 сентября.

Теги
Камчатка Ключевская сопка вулкан туристы спасатели
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