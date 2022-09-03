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Пятеро туристов погибли на вулкане на Камчатке

Вулкан Ключевская Сопка
Вулкан Ключевская Сопка (Фото: Елена Верещака / ТАСС)

Пятеро туристов погибли на вулкане Ключевская Сопка на Камчатке, сообщила прокуратура региона на сайте. Это самый высокий действующий вулкан Евразии, его высота достигает 4,8 тыс. м.

По предварительным данным, туристическая группа состояла из 12 человек из Алтайского, Новосибирской, Приморского, Камчатского краев, Москвы и Владимирской области и была зарегистрирована в МЧС. При восхождении на вулкан пять человек сорвались и погибли, некоторые туристы пострадали.

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Фото:МЧС России

Правительство региона уточнило, что группа из десяти туристов и двух гидов выдвинулась на вулкан 30 августа. Организатором тура выступила компания из Новосибирска.

Накануне девять из 12 человек начали восхождение с высоты 3,3 тыс. м, а остальные остались в лагере, а сегодня один из гидов связался со спасателями и рассказал, что на высоте 4,2 тыс. погибли туристы, другой гид сломал ногу, один человек находился без сознания.

МЧС держит связь с группой через спутниковый телефон гида. Ведомство рекомендовало оставшимся в живых туристам спускаться ниже, чтобы избежать переохлаждения.

К месту происшествия вылетел вертолет Центра медицины катастроф со спасателями на борту. Они остались на ночевку на высоте 3,3 тыс. м, чтобы пройти акклиматизацию. После эвакуации пострадавших спасатели решат, как эвакуировать с большой высоты тела погибших. На место гибели туристов они отправятся утром 4 сентября.

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Прокуратура начала проверку организации и проведения тура.

Теги
Камчатка туристы Ключевская сопка погибшие
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