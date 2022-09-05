Трое туристов, пропавших на вулкане на Камчатке, вышли на связь

Двое из них находились в лагере на высоте 3,3 тыс. м, еще один человек спустился с высоты 4158 м. Судьба еще одного члена группы неизвестна. Официально власти сообщили о восьми погибших

Фото: Елена Верещака / ТАСС

Часть туристов, которые находятся на вулкане Ключевская сопка на Камчатке, вышли на связь, сообщили РБК в пресс-службе Центра обеспечения действий (ЦОД) по ГО, ЧС и пожарной безопасности в Камчатском крае.

«Туристы, застрявшие на Ключевском вулкане на высоте 3300 метров, вышли на связь к родственникам и сообщили, что живы и здоровы. Тем временем к ним с высоты 4158 смог спуститься еще один человек. Все трое ожидают спасателей в домике вулканологов, где имеется в наличии как продовольствие, так и газ», — говорится в сообщении.

По последним данным, из группы, в составе которой было 12 человек, в том числе два гида, восемь погибли. Трагедия произошла на высоте более 4,1 тыс. м 3 сентября. Тогда сообщалось, что пять человек сорвались при восхождении, еще несколько пострадали, позднее число погибших возросло.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу губернатора Камчатского края, в СУ СК России по Камчатскому краю, в компанию-организатор тура «Экстрим тайм».

Восхождение с высоты 3,3 тыс. м начали девять человек, сообщалось, что еще трое — гид и два туриста — были в лагере. Однако источник ТАСС в экстренных службах уточнил 5 сентября, что на высоте 3,3 тыс. м остались два человека, еще двое были на высоте 4,1 тыс. м.

«Судьба еще одного человека, оставшегося на высоте 4158 метров, пока остается неизвестной», — сообщили в центре. Telegram-каналы Baza и 112 пишут, что он погиб.

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К туристам пытаются добраться две группы спасателей. Изначально планировалось, что вертолет высадит первую группу на отметке 3,3 тыс. м, но из-за сильного ветра и пепла он смог подняться только до 1663 м. Поэтому оттуда спасатели начали восхождение самостоятельно. Вторая группа поднимается от подножия вулкана.

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Первая цель спасателей — это домик вулканологов, по данным ЦОД, первая группа достигнет ее к полуночи 6 сентября по камчатскому времени (15:00 5 сентября мск). В дальнейшем планируется достигнуть высоты 4158 м. Общая высота сопки — 4,8 тыс. м, это самый высокий действующий вулкан в Евразии.

Группа туристов начала восхождение 30 августа. В ее составе были жители Алтайского, Приморского, Камчатского краев, Москвы, Новосибирской и Владимирской области. Тур организовала новосибирская компания «Экстрим тайм», гиды группы также были оттуда.