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В ООН сообщили о желании Гутерриша встретиться с Лавровым на G20

В ООН заявили о желании генсека Гутерриша встретиться с главой МИДа России Лавровым на G20
Генеральный секретать ООН Антониу Гутерриш хотел бы встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях саммита G20, заявил заместитель официального представителя главы организации Фархан Хак на брифинге.

«Он надеется встретиться с Лавровым, договоренности пока нет, но он бы хотел», — сказал Хак (цитата по «РИА Новости»).

Говоря о встрече Гутерриша с президентом США Джо Байденом, зампредставителя генсека указал, что решение по этому вопросу также еще не принято.

15-16 ноября на Бали в Индонезии будет проходить саммит G20. Президент России Владимир Путин отказался от поездки из-за своего графика и необходимости его нахождения в стране, объяснял пресс-секретарь Дмитрий Песков. Вместо Путина российскую сторону представляет Лавров. Он прибыл на Бали еще 13 ноября.

Днем 14 ноября Associated Press сообщило о госпитализации главы российского МИДа. По данным агентства, Лавров был отправлен в больницу вскоре после прибытия в Индонезию. Reuters писал, что он проходил обследование в больнице. Официальный представитель МИДа Мария Захарова назвала эти сообщения фейком и опубликовала видео, как Лавров готовится к саммиту в отеле.

Ранее она говорила, что Россия на G20 собирается озвучить готовность оставаться надежным поставщиком продовольственной продукции и энергетических ресурсов на зарубежные рынки, отвергая любые попытки ценового и иного внешнего давления.

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Антониу Гутерриш ООН Сергей Лавров G20 саммит G20
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