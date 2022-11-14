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Военная операция на Украине ,  
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Байден счел вывод войск России из Херсона «существенной победой Украины»

Президент США Байден счел вывод российских войск из Херсона «существенной победой Украины»
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Christoph Soeder / dpa / Global Look Press)

Соединенные Штаты считают вывод российских войск из Херсона «существенной победой Украины», заявил президент страны Джо Байден во время пресс-конференции на саммите G20. Трансляция мероприятия шла на странице Белого дома в Twitter.

«Прежде всего это существенная победа Украины», — ответил Байден на просьбу оценить вывод российских войск из Херсона.

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение об отводе российских военных с правого берега Днепра, где находится Херсон, 9 ноября после доклада командующего группировкой российских войск в зоне спецоперации Сергея Суровикина. Тогда он подчеркивал, что держать оборону в этом районе бесперспективно, а вывод войск позволит сохранить жизнь военным. Министерство объявило о завершении переброски на левый берег через два дня. Туда переправили более 30 тыс. российских военных и около 5 тыс. единиц вооружения и техники, говорили в Минобороны.

В этот же день президент Украины Владимир Зеленский объявил, что специальные подразделения украинских вооруженных сил вошли в Херсон. 14 ноября он лично приехал в город.

В Кремле отказались считать унизительным вывод российских войск из Херсона. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал комментировать приезд Зеленского в город и напомнил, что это территория России.

Херсонская область вошла в состав России вместе с тремя другими регионами по итогам референдумов в конце сентября. Киев считает территории, занятые российскими военными, оккупированными.

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Теги
Персоны
Херсон Херсонская область Джо Байден Украина Военная операция на Украине

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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