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Военная операция на Украине ,  
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Кремль перенаправил в Минобороны вопрос о возможном наступлении Украины

Кремль предложил спросить Минобороны о возможном наступлении Украины
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Global Look Press)

В регионах проводится планомерная работа в рамках координационного совета по спецоперации, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова украинского военнопленного о возможном наступлении Вооруженных сил Украины на Белгородскую и Курскую области, передает корреспондент РБК. Пескова спросили, что в Кремле думают по поводу слов пленного офицера.

«Это больше вопрос нашего Министерства обороны и спецслужб. Что касается регионов, то в регионах ведется планомерная целенаправленная работа в рамках координационного совета. И возглавляет это направление работы мэр Москвы Сергей Собянин. Необходимые меры принимаются», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, что в Кремле думают о планах якобы начать наступление зимой на Белгородскую и Курскую области.

О том, что украинские войска готовят наступление на Белгородскую и Курскую области, сообщил 11 ноября взятый в плен командир взвода 53-й отдельной механизированной бригады Владимир Лепихин.

«Не сильно я осведомлен в этом вопросе, но слышал от инструкторов, что это Курское направление и Белгородское», — сказал Лепихин, его цитирует «РИА Новости».

7 ноября еще один пленный, военнослужащий той же бригады Вооруженных сил Украины Павел Ткачук сообщил, что украинские власти готовят теракты в Курской, Брянской и Белгородской областях, его слова приводит «РИА Новости». Он отметил, что это планируется делать с помощью военной техники с российскими опознавательными знаками.

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14 ноября губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о двух обстрелах за день. Под огонь попал поселок Теткино. Было зафиксировано более десяти прилетов в районе заводов, пострадавших нет. Ранее утром была обстреляна территория тракторной бригады, разбиты гаражи и мастерские.

В Белгородской области 12 ноября несколько сел попали под минометный обстрел. 

19 октября президент Владимир Путин объявил о введении четырех режимов готовности. Средний уровень реагирования был введен в том числе в Курской и Белгородской областях. Средний уровень позволяет властям при необходимости вводить усиление охраны общественного порядка, военных и важных государственных объектов, особый режим работы транспорта, коммуникаций, связи и энергетики, а также временное отселение жителей в безопасные районы. Власти регионов получают полномочия для проведения мероприятий по гражданской и территориальной обороне.

Теги
Дмитрий Песков Белгородская область Курская область
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