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Военная операция на Украине ,  
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Белгородский губернатор второй раз за день сообщил об обстреле

Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об обстреле села Козинка
По данным Гладкова, за день три населенных пункта области попали под обстрелы. В результате ударов жертв и пострадавших нет
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

В Белгородской области под обстрел попало село Козинка Грайворонского городского округа, написал в Telegram губернатор области Вячеслав Гладков. На одной из ферм загорелась емкость с дизелем, пострадавших нет.

За два часа до этого Гладков рассказал, что также под обстрел попал Валуйский городской округ (ПВО сбила две ракеты, пострадавших и разрушений нет), кроме этого, зафиксировано попадание мин на окраину села Борки (в одном доме разрушения в погребе, в другом выбиты окна, пострадавших нет).

За прошедшую неделю несколько населенных пунктов Белгородской области попадали под обстрелы. 7 ноября в результате удара по городу Грайворон в нем было нарушено электроснабжение. 10 ноября из-за обстрела подстанции проблемы с электричеством возникли в шести селах к юго-западу от Белгорода. Два дня назад под обстрел попали несколько сел в Шебекинском городском округе, один из снарядов попал в газовый распределитель. О пострадавших во время этих атак не сообщалось.

Ударам подвергаются населенные пункты и других приграничных с Украиной областей. 14 ноября о двух обстрелах за день сообщил курский губернатор Роман Старовойт. Он рассказал, что были атакованы поселок Теткино и близлежащее село Попово-Лежачи. Жертв в результате обстрелов не было, в Теткино получило повреждения оборудование сахарного завода, там была перебита газовая труба, на территории предприятий обнаружили несколько неразорвавшихся снарядов.

С 19 октября в российских регионах, находящихся рядом с Украиной (Крыму, Краснодарском крае, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областях и Севастополе), действует средний уровень реагирования. Во время такого режима власти могут проводить «отдельные мероприятия по территориальной обороне, мероприятия по гражданской обороне», усиливать охрану общественного порядка, вводить особый режим работы объектов транспорта, коммуникаций и связи, энергетики, временно отселять жителей в безопасные районы и т.д. После введения режима Старовойт и Гладков сообщили, что в их регионах ведутся работы по возведению линий обороны.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Белгородская область обстрел Военная операция на Украине
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