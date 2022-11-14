Минобороны сообщило о безуспешных атаках ВСУ на трех направлениях

Боевые действия за последние сутки, согласно сводке министерства, велись в районах населенных пунктов в ЛНР и ДНР

Video

Министерство обороны в сводке за 14 ноября сообщило о новых попытках украинских подразделений атаковать на трех направлениях

Так, на купянском направлении две ротные тактические группы ВСУ пытались наступать в направлении Куземовки (ЛНР). В Минобороны России заявили, что противнику нанесено огневое поражение, силы ВСУ были отброшены к исходному рубежу. Украина потеряла более 120 военнослужащих, шесть танков, три БМП и другую технику.

Две мотопехотные роты ВСУ, усиленные «иностранными наемниками», предприняли атаку на Красно-Лиманском направлении в направлении населенного пункта Червонопоповка (ЛНР). Потери Украины, как заявили в Москве, составили до 90 человек убитыми и ранеными. Также уничтожена военная техника.

На Южно-Донецком направлении огнем артиллерии была пресечена попытка мотопехотной роты ВСУ атаковать в направлении населенного пункта Новоселка (ДНР). Там убиты более 80 украинских военнослужащих, уничтожены один танк, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера и три автомобиля.

Помимо этого, нанесены удары по пунктам управления украинской армии в районах населенных пунктов Купянск (Харьковская область), Стельмаховка (ЛНР) и Чернобаевка (Херсонская область). В районах населенных пунктов Зеленый Гай (Харьковская область) и Александро-Калиново (ДНР) уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В районе населенного пункта Вольнянск Запорожской области уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300. В районе населенного пункта Львово Херсонской области уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ. В районе Харькова уничтожено хранилище топлива для военной техники ВСУ.

Также подавлены две батареи реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ольха» в районах населенных пунктов Кирпотино Запорожской области и Борозенское Херсонской области.