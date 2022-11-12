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Военная операция на Украине ,  
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Белгородский губернатор сообщил об обстреле нескольких сел

Белгородский губернатор Гладков: несколько сел попали под минометный обстрел
Обстрелу подверглось несколько сел в Шебекинском городском округе. Снаряд, в частности, попал в газовый распределитель. Никто не пострадал при обстреле
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Несколько сел в Шебекинском городском округе Белгородской области были обстреляны из минометов со стороны Украины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По его словам, снаряд попал в газовый распределитель на окраине одного из сел. В результате обстрела никто не пострадал.

«Аварийные службы уже на месте. Для устранения последствий потребуется два часа. Подомовой обход территории продолжается», — написал он.

С начала военных действий на Украине Белгородская область, в том числе Шебекино, неоднократно подвергалась обстрелам. 22 октября при обстреле города погибли два человека, более десяти получили ранения. Без света остались почти 15 тыс. человек. Пострадали коммерческие объекты. Гладков называл потери для города «катастрофическими».

Шебекино — административный центр Шебекинского района, который граничит с Харьковской областью Украины.

С весны в регионе действует «желтый» уровень террористической опасности. В начале ноября он был продлен до 21-го числа.

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Теги
Елена Чернышова
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрел Шебекино
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