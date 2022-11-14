Губернатор Курской области Старовойт сообщил о прилетах в районе заводов в поселке Теткино

Губернатор Курской области сообщил о втором обстреле за день

Поселок Теткино в Глушковском районе Курской области подвергся обстрелу, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Под огнем поселок Теткино. Предварительно зафиксировано более десяти прилетов в районе сахарного завода, спиртзавода и мелькомбината. Пострадавших нет», — написал Старовойт в своем телеграм-канале. В здании сахарного завода разрушено оборудование и перебита газовая труба, на территории предприятий обнаружено несколько неразорвавшихся снарядов, рассказал глава региона.

Ранее сегодня он сообщил об обстреле другого населенного пункта в Глушковском районе — села Попово-Лежачи. Там было зафиксировано 24 прилета, повреждены гаражи на территории тракторной бригады, легковой автомобиль и дом.

Глушковский район граничит с Сумской областью Украины, после начала российской спецоперации его неоднократно обстреливали. 13 ноября под обстрел попал поселок Краснооктябрьский: по словам Старовойта, было зафиксировано семь прилетов, пострадало трехэтажное жилое здание, в котором разбилось 20 окон.