Старовойт сообщил об обстреле села в Курской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село в Глушковском районе Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«24 прилета зафиксировано в селе Попово-Лежачи, примыкающем к поселку Теткино», — написал он в телеграм-канале.

Старовойт уточнил, что пострадавших нет, но на территории тракторной бригады разбиты гаражи и мастерские, поврежден частный легковой автомобиль. Повреждения получил и расположенный поблизости жилой дом.

Глушковский район Курской области граничит с Сумской областью Украины. После начала военных действий на Украине губернатор не раз сообщал об обстрелах района.

13 ноября под обстрел попал поселок Краснооктябрьский. Было зафиксировано семь прилетов, пострадало трехэтажное жилое здание, в котором разбилось 20 окон. После обстрела загорелись гаражи и хозяйственные постройки, снаряды повредили объекты энергоснабжения, из-за чего поселок был обесточен.