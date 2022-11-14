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На Украине сообщили о лишении аккредитации журналистов CNN и Sky News

«Детектор»: ВСУ лишили репортеров Sky News и CNN аккредитации за репортажи из Херсона
В ВСУ, не называя конкретные издания, сообщили, что журналисты работали в Херсоне без согласования с войсками и до «завершения стабилизационных мероприятий»
Фото: Сергей Харченко / Global Look Press
Фото: Сергей Харченко / Global Look Press

Нескольких журналистов лишили аккредитаций в связи с нарушением правил работы в районе ведения боевых действий. Об этом сообщают Вооруженные силы Украины на своей странице в Facebook (принадлежит запрещенной и признанной экстремистской в России компании Meta). Украинский сайт «Детектор медиа» со ссылкой на источники утверждает, что это коснулось минимум шестерых репортеров, в том числе из CNN и Sky News, из-за ведения прямых эфиров в Херсоне.

«Недавно некоторые представители СМИ, игнорируя имеющиеся запреты и предостережения, без согласования с соответствующими командирами и службами связей с общественностью воинских частей осуществляли информационную деятельность в городе Херсон еще до завершения стабилизационных мероприятий. Такие действия являются грубым нарушением требований приказа главнокомандующего Вооруженных сил Украины», — говорится в сообщении ВСУ.

«Детектор медиа» со ссылкой на источники сообщает, что разрешение на работу было отменено как минимум у шести журналистов съемочных групп, в том числе репортеров из CNN и Sky News. Сотрудники этих телеканалов вели прямые включения из Херсона, в который, по словам президента Украины Владимира Зеленского, 11 ноября вошли бойцы украинского спецназа. Ранее в тот же день Минобороны России отчиталось о переброске своих войск из Херсона на левый берег Днепра.

Журналисты CNN вели эфиры после того, как украинские войска зашли в город. Сотрудник телеканала Ник Робертсон общался с местными жителями. Также обстановку в городе засняли журналисты Sky News Алекс Росси и его съемочная команда.

9 ноября Минобороны России заявило об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра. Военное ведомство уточнило, что было выведено более 30 тыс. военных и 5 тыс. единиц техники. Российские силы взяли под контроль город и всю территорию Херсонской области в марте. В сентябре в регионе прошел референдум, по итогу которого он вошел в состав России.

11 ноября мэр Херсона Александр Кобец заявил, что в городе остаются 80–100 тыс. мирных жителей. Люди с правого берега Днепра были эвакуированы на левый в середине октября властями Херсонской области, всего было перевезено более 115 тыс. местных жителей.

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