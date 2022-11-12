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Военная операция на Украине ,  
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Украинские власти ввели комендантский час в Херсоне

Украинская администрация ввела комендантский час в Херсоне с 17:00 до 08:00
Минобороны отчиталось об отводе российских войск из Херсона 11 ноября. В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в город вошел украинский спецназ
Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

Украинские власти ввели в Херсоне комендантский час с 17:00 до 08:00. Об этом сообщил в своем «Телеграме» глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич.

«Уважаемые херсонцы, нашей задачей является обеспечение безопасности вашей жизни. Поэтому мы вынуждены ввести с сегодняшнего дня, с 17 часов вечера до 8 часов утра комендантский час», — сказал он.

Российские силы взяли под контроль Херсон и область в марте. После проведенного в сентябре референдума регион вошел в состав России. В середине октября в области началась эвакуация жителей с левого берега Днепра на правый.

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо пояснял, что украинская сторона накапливает силы для широкомасштабного наступления. Кроме того, он заявлял, что существует опасность затопления территорий в связи с планируемым Украиной разрушением плотины Каховской ГЭС. В конце октября зону эвакуации в Херсонской области расширили на 15 км по обе стороны Днепра.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу объявил об отводе войск из Херсона для занятия обороны на левом берегу Днепра. Командующий российскими силами в зоне спецоперации на Украине, генерал Сергей Суровикин объяснил это стремлением сохранить жизни военнослужащих и боеспособность войск, держать которые на правом берегу, в ограниченном районе, он назвал «бесперспективным».

По словам генералам, российская армия успешно противостоит ВСУ на херсонском направлении, однако в случае усиления атак на Каховскую ГЭС возникнет опасность жертв среди мирного населения и окружения российской группировки.

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Минобороны России отчиталось о переброске войск из Херсона на правый берег Днепра 11 ноября. Там уточняли, что на левый берег Днепра выведено свыше 30 тыс. российских военных и около 5 тыс. единиц вооружения и техники. Вечером того же дня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о входе в Херсон украинского спецназа.

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Херсон комендантский час Военная операция на Украине
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