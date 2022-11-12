Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 ноября
EUR ЦБ: 61,54 (+0,54) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Курс доллара на 12 ноября
USD ЦБ: 60,22 (-1,03) Инвестиции, 11 ноя, 16:05
Жители Херсонской области получат выплату для покупки жилья в Подмосковье Политика, 05:50
Белый дом раскрыл детали будущих переговоров лидеров США и Китая о КНДР Политика, 05:49
Сканер для ДТП: как сделать разбор аварий более точным и быстрым Партнерский проект, 05:30
В Австралии пришвартовался круизный лайнер с 800 зараженными COVID-19 Общество, 05:23
Физическая активность с собакой. Что такое кинологический спорт Спорт, 05:00
Байден не запланировал переговоры с принцем Саудовской Аравии на G20 Политика, 04:55
Болдуин подал иск к команде фильма, на съемках которого погиб оператор Общество, 04:51
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
На Крымском мосту приостановили движение из-за технологических работ Общество, 04:24
Шольц заявил, что не позволил критикам повлиять на переговоры с Путиным Политика, 03:57
Daily Telegraph узнала о планах ЕС и Британии игнорировать Россию в G20 Политика, 03:56
Власти определили временную столицу Херсонской области Политика, 03:39
Не менее трех человек пострадали во время стрельбы у колледжа в Канаде Общество, 03:22
Foreign Policy узнал тайную цель США в отношении России Политика, 02:47
Бэнкси создал новую работу в поселке Бородянка под Киевом Политика, 02:26
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Военная операция на Украине ,  
0 

Жители Херсонской области получат выплату для покупки жилья в Подмосковье

Власти Подмосковья назначат соцвыплату жителям Херсонской области для покупки жилья

В Московской области с 12 ноября начнут принимать заявки на получение жилищных сертификатов жителями Херсонской области для покупки жилья в любом регионе России. Об этом 11 ноября сообщили на сайте регионального правительства.

«Этот документ позволит людям, вынужденным оттуда уехать, получить социальную выплату для покупки квартиры или дома в любом регионе России, включая Московскую область», — говорится в сообщении.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Виктория Тютина Виктория Тютина
Херсонская область Московская область выплата Андрей Воробьев жилье
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Власти определили временную столицу Херсонской области
Политика
В Кремле отказались считать унизительным отвод войск из Херсона
Политика
Мэр заявил об оставшихся в Херсоне 100 тыс. мирных жителей
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter