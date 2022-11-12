Жители Херсонской области получат выплату для покупки жилья в Подмосковье
Власти Подмосковья назначат соцвыплату жителям Херсонской области для покупки жилья
В Московской области с 12 ноября начнут принимать заявки на получение жилищных сертификатов жителями Херсонской области для покупки жилья в любом регионе России. Об этом 11 ноября сообщили на сайте регионального правительства.
«Этот документ позволит людям, вынужденным оттуда уехать, получить социальную выплату для покупки квартиры или дома в любом регионе России, включая Московскую область», — говорится в сообщении.
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