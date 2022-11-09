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Кадыров назвал верным решение об отводе войск из Херсона

Кадыров: решением отвести войска из Херсона Суровикин «спас тысячу солдат»
Глава Чечни призвал не называть случившееся в Херсоне «сдачей», так как генерал Суровикин, по его мнению, занял более удобную и безопасную позицию и поступил «мудро и дальновидно», сделав выбор в пользу жизней солдат
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Решение отвести войска из Херсона на левый берег Днепра спасло «тысячу солдат, находящихся в фактическом окружении», заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Об отводе войск командующий в зоне спецоперации на Украине генерал армии Сергей Суровикин доложил 9 ноября министру обороны Сергею Шойгу. Он предложил занять оборону по левому берегу Днепра, а высвободившиеся подразделения перебросить в наступление на других направлениях. «Непростое решение» командующий объяснил стремлением сохранить жизни военнослужащим. Шойгу согласился с доводами Суровикина и поручил приступить к отводу войск за Днепр.

«Взвесив все «за» и «против», генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат», — прокомментировал решение Кадыров в своем телеграм-канале.

Он назвал Херсон сложным участком без возможности организовать стабильный регулярный подвоз боеприпасов и создать надежный тыл. «Почему это не было сделано с первых дней спецоперации? Это уже другой вопрос. Но в данной сложной ситуации генерал поступил мудро и дальновидно — эвакуировал мирное население и отдал приказ о перегруппировке», — считает Кадыров.

Он призвал не говорить о «сдаче» Херсона»: по словам главы республики, «сдают» вместе с бойцами, а Суровикин «и солдат бережет, и занимает более выгодную стратегическую позицию — удобную, безопасную».

Ранее Кадыров не раз критиковал ход спецоперации на Украине. После того как командующим группировкой войск назначили Суровикина, глава Чечни выразил уверенность, что тот сможет исправить ситуацию.

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Теги
Персоны
Рамзан Кадыров Сергей Суровикин Херсонская область Херсон

Рамзан Кадыров

политик, глава Чечни

5 октября 1976 года

Сергей Суровикин

Командующий объединенной группировкой войск в военной операции на Украине, генерал армии

11 октября 1966 года
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