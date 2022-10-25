Кадыров назвал слабыми ответы на обстрелы новых российских регионов

Россия слабо отвечает на украинские обстрелы новых российских регионов. Об этом в своем телеграм-канале заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Мы отвечаем слабо», — сказал Кадыров.

Он считает необходимыми более жесткие меры, «чтобы понимали, что нельзя даже подумать стрелять в нашу сторону». По его словам, спецоперация идет уже на территории Российской Федерации.

Кадыров отметил, что очень не доволен сложившейся ситуацией, но по его мнению, «большего и худшего» не будет.

«У Европы нет сил, что они, своих ЛГБТшников отправят воевать с нами?» — добавил он.

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