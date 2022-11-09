Кремль: Путин по телефону обсудил с Пашиняном подготовку к саммиту ОДКБ в Ереване

Никол Пашинян (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и обсудил с ним подготовку к саммиту Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены вопросы подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет под председательством армянской стороны», — сказано в сообщении.

Пресс-служба премьера Армении после переговоров политиков сообщила, что они обсуждали вопросы, «связанные с повесткой дня визита» Путина в Армению. «Также состоялся обмен мнениями по ряду событий, произошедших после трехсторонней встречи, состоявшейся в Сочи 31 октября, а также по реализации достигнутых договоренностей по гуманитарным вопросам», — отметили в пресс-службе.

Очередной саммит ОДКБ должен пройти 23 ноября в Ереване. В конце октября Пашинян инициировал сбор премьеров и президентов государств — членов организации из-за сентябрьского обострения конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Он пояснил, что заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ необходимо, чтобы обсудить доклад группы экспертов от организации, которая приезжала на место событий для оценки ситуации.

Ереван ожидает от ОДКБ «четкой политической оценки» обострения и надеется на принятие «дорожной карты» «по восстановлению территориальной целостности Армении», говорил Пашинян.

В ночь с 12 на 13 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах. Баку сообщал о более 70 погибших в столкновениях, Армения приводила данные о более чем 200 погибших или пропавших без вести.

На фоне очередного обострения с Азербайджаном Ереван обратился к ОДКБ за помощью, организация решила направить в зону конфликта свою миссию. Она прибыла в Армению 15 сентября, а 19 сентября заявила, что выработала предложения по снятию напряженности, и отбыла в Москву. ОДКБ выступила за мирное решение конфликта между государствами.

Однако столкновения между Арменией и Азербайджаном не прекратились. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в начале октября заявил, что стороны обсуждают мирный договор. Соглашение могут заключить до конца года, говорил он.

Путин 31 октября встретился с Пашиняном в Сочи, затем политики провели с Алиевым трехстороннюю встречу. Темой переговоров стали договоренности Баку с Ереваном после конфликта. Путин после них заявил, что из итогового заявления пришлось изъять некоторые формулировки, однако стороны договорились воздерживаться от применения силы. Россия, по словам Пашиняна, предложила оставить вопрос Нагорного Карабаха на будущее, и Армения с этим согласилась.