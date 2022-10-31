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Путин заявил о вынужденных изъятиях из текста заявления по Карабаху

Владимир Путин по итогам переговоров с лидерами Армении и Азербайджана сообщил, что сторонам удалось согласовать совместное заявление. Процесс оказался непростым, некоторые формулировки пришлось исключать из текста уже на финальном этапе, сообщил российский президент. Трансляцию вел РБК.

«Сегодня мы согласовали совместное заявление. Должен сказать откровенно: не все удалось согласовать, некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста», — рассказал Путин.

Трехсторонняя встреча с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном в Сочи продолжалась более двух часов, сообщил Путин: «Вначале с армянской делегацией, а потом с глазу на глаз говорили с премьер-министром Армении. Затем с азербайджанской делегацией и с глазу на глаз переговорили с президентом Азербайджана. И затем в течение двух, даже, наверное, чуть больше, часов разговаривали втроем».

Материал дополняется.

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