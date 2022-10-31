Переговоры Пашиняна и Путина. Видео

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Конфликт в Нагорном Карабахе
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В Сочи прошли переговоры президента России Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна. Сегодня они позже проведут трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по Карабаху.
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