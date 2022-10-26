Пашинян заявил о планах созвать заседание лидеров ОДКБ

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Армения намерена инициировать заседание Совета коллективной безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) из-за сентябрьского обострения конфликта с Азербайджаном в Нагорном Карабахе, сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян, передает агентство «Новости-Армения».

«Мы обратились к ОДКБ, и на заседании Совета коллективной безопасности было принято решение направить группу, которая на месте оценила бы ситуацию. Мы в ближайшее время инициируем внеочередное заседание совета, чтобы обсудить этот доклад», — пояснил Пашинян.

Ереван ожидает от ОДКБ «четкой политической оценки» обострения и надеется на принятие дорожной карты «по восстановлению территориальной целостности Армении».

В ночь с 12 на 13 сентября Армения и Азербайджан заявили об взаимных обстрелах. С обеих сторон были десятки жертв: Баку сообщил о 50 погибших, армянские власти объявили, что погибли или пропали без вести более 200 человек.

Армения обратилась к ОДКБ за помощью, организация решила направить в зону конфликта свою миссию. Она прибыла в Армению 15 сентября, а 19 сентября заявила, что выработала предложения как снять напряженность. ОДКБ выступила за мирное решение конфликта между государствами.



Позднее стороны вновь сообщали об обстрелах, например, 4 и 20 октября. Тем не менее Ереван и Баку ведут работу над мирным договором, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что документ могут подписать до конца года. 31 октября Алиев и Пашинян встретятся с российским президентом Владимиром Путиным в Сочи. В район конфликта введены российские миротворцы.