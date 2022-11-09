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Путин запретил 191 энергокомпании проводить сделки с иностранными долями

Путин утвердил список компаний ТЭКа, сделки с иностранными долями которых запрещены

Президент Владимир Путин утвердил список компаний, сделки с иностранными долями в капитале которых разрешено проводить только по специальному разрешению. В списке 191 позиция. Распоряжение об этом опубликовано на интернет-портале правовой информации.

В перечень вошли компании из сферы энергетики, нефтепереработки, производства оборудования и сервисных услуг для топливо-энергетического комплекса (ТЭК). В частности, запрет касается АО «Нафтагаз» (Москва), «Башнефтегеофизики» (Уфа), «Интегра-Бурения» (Тюмень), «Сахалин Дриллинг Сервисиз» (Южно-Сахалинск).



Запрет вводится в рамках указа от 5 августа, который ограничивает сделки с акциями и долями российских стратегических компаний для инвесторов из списка недружественных стран, в который входят 49 государств, включая США, Великобританию и 27 членов Евросоюза. Мера действует до конца 2022 года.

Действие указа распространяется на доли участия в соглашениях о разделе продукции (СРП) «Сахалин-1» и Харьягинском СРП. В конце июля правительство распорядилось передать доли французской TotalEnergies (20%) и норвежской Equinor (30%) в Харьягинском СРП госкомпании «Зарубежнефть». Таким образом, ее доля увеличивается с 40 до 90%, а еще 10% остается за Ненецкой нефтяной компанией.

В марте американская ExxonMobil, которой принадлежало 30% «Сахалин-1», решила выйти из проекта и сообщила Комиссии по ценным бумагам и биржам США о действиях по передаче прав. «Роснефть» (также участник «Сахалин-1») сообщила, что не имеет информации о принятых решениях. По ее данным, ExxonMobil в одностороннем порядке без согласования начала поэтапную остановку добычи. Бюджетные потери России из-за блокировки работы «Сахалин-1» составили около 4 млрд руб. ежемесячно, причем половина суммы пришлась на потери бюджета Сахалина, писали «Ведомости» со ссылкой на справку комитета Госдумы.

Проект «Сахалин-1» реализуется в рамках соглашения о разделе продукции с 1996 года. Он включает три месторождения (Чайво, Одопту и Аркутун-Даги) с потенциальными извлекаемыми запасами 307 млн т нефти и 485 млрд куб. м газа.

В конце октября Владимир Путин утвердил перечень из 45 банков, с акциями и долями которых запрещены сделки без специального разрешения. Среди них — Райффайзенбанк, Ситибанк, «Вестерн Юнион ДП Восток», Яндекс Банк, ОТП Банк и Озон Банк.

Теги
Владимир Путин финансы ТЭК список недружественных стран покупка доли
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