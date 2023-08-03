Какие страны Россия считает недружественными. Карта

Россия вновь расширила список недружественных стран и территорий, включив туда Норвегию. Таких перечней два, они предполагают разные меры, но в них входят общие участники. Кого Москва считает недружественными — в инфографике РБК

Первый список недружественных стран появился в мае 2021 года, он подразумевает «недружественные действия» в отношении российских дипломатических и консульских работников. Внесение государства в этот список означает ответные ограничения в дипломатической сфере. В списке указывается лимит на количество людей, находящихся на территории России, которых представительства стран могут брать на работу. Долгое время перечень состоял всего из двух позиций — США (установленный лимит — ноль человек) и Чехия (19). 22 июля 2022 года в него добавили еще пять стран: Грецию (34), Данию (20), Словакию (16), а также Словению и Хорватию, которым решили запретить нанимать сотрудников в России. В августе текущего года Россия вновь расширила перечень, добавив в него Норвегию. Лимит для страны составил 27 человек.

24 июля 2022 года правительство расширило второй список недружественных стран и территорий — значительно более массовый. Он появился в марте того же года в ответ на санкции и предполагает возможность расплачиваться по обязательствам перед кредиторами из этих стран в рублях. В этот список внесли почти 50 государств, включая все страны из первого перечня, а также Украину, Канаду, Японию, Микронезию и Великобританию вместе с островами Гернси, Джерси, Мэн и Ангилья, Гибралтаром и Британскими Виргинскими островами. 30 октября правительство вновь расширило список: теперь в него входят все 14 британских заморских территорий.