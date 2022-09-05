Путин разрешил УГМК и НОВАТЭКу две сделки с иностранными собственниками

«УГМК-Инвест» и «дочка» НОВАТЭКа получили разрешения на покупку активов в России у собственников из недружественных государств

Владимир Путин (Фото: Гавриил Григоров / ТАСС)

Президент России двумя распоряжениями разрешил компании «УГМК-Инвест» приобрести активы у британской Petropavlovsk PLC, а «дочке» НОВАТЭКа «НОВАТЭК — Московская область» — купить у французской TotalEnergies долю в «Тернефтегазе».

Такие разрешения требуются в связи с запретом на сделки с долями в российских компаниях, принадлежащими собственникам из недружественных стран.

Обе сделки были анонсированы ранее. НОВАТЭК покупает 49% доли TotalEnergies в «Тернефтегазе», сделка, как сообщали в компании, может быть завершена в сентябре. По ее итогам НОВАТЭК консолидирует 100% «Тернефтегаза».

В случае с УГМК речь идет о покупке у британской холдинговой компании предприятий АО «Покровский рудник», ООО «Албынский рудник», АО «Управляющая компания Петропавловск». УГМК, которая до марта принадлежала Искандеру Махмудову и Андрею Бокареву, — крупнейший кредитор Petropavlovsk. О возможности продажи активов в Petropavlovsk стало известно в середине апреля, причиной в компании назвали британские санкции против Газпромбанка, что вызвало проблемы с продажей золота и обслуживанием долга в этом банке.

В марте правительство утвердило правила сделок с недружественными странами в условиях санкций. Все сделки и операции российских компаний с гражданами и фирмами из этих стран должна одобрять правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями. Для совершения сделки компании должны подавать заявление с информацией об участниках сделки, в том числе о бенефициарах. Комиссия может отказать в разрешении или выдать его с оговоренными условиями.

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Сейчас в российском списке недружественных стран 49 государств: Багамы, США, Великобритания, Украина, Австралия, Албания, Андорра, Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Черногория, Швейцария, Япония, Сингапур, Тайвань и 27 стран ЕС.