Кириенко сообщил о поездке Пескова в Луганск

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посетил Луганск, там он провел обучение для пресс-служб и СМИ, сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, передает «РИА Новости».

«Спасибо Дмитрию Сергеевичу [Пескову], который сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб Луганской и Донецкой народных республик», — сказал Кириенко.

В конце апреля РБК со ссылками на пять близких к Кремлю источников писал, что Кириенко поручено курировать отношения с ДНР и ЛНР (которые на тот момент были признаны ею в качестве независимых государств). Ранее работу с ДНР и ЛНР курировал Дмитрий Козак.

Это первая поездка пресс-секретаря президента в зону проведения спецоперации, о которой стало известно публично. Ранее эти территории посещали Кириенко, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, а также главы регионов: глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Петербурга Александр Беглов, мэр Москвы Сергей Собянин и другие.

ЛНР и ДНР, наряду частями с Херсонской и Запорожской областей вошли в состав России по итогам референдумов. Украина и страны Запада не признали их результаты. В середине октября Генассамблея ООН провела голосование по осуждению референдумов. Резолюцию поддержали 143 страны, против выступили пять, не участвовали в голосовании 35 государств. Против резолюции проголосовали Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия и Россия. Китай воздержался.