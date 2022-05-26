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Военная операция на Украине ,  
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Турчак ответил Володину на слова о частых поездках депутатов в Донбасс

На замечание спикера Госдумы о сложности обеспечения безопасности таких поездок и о том, что они приводят к «прогулам» заседаний, секретарь генсовета «Единой Россий» ответил словами о «просиживании штанов в удобных креслах» *
Андрей Турчак и Денис Пушилин во время награждения медалями &laquo;За освобождение Мариуполя&raquo;
Андрей Турчак и Денис Пушилин во время награждения медалями «За освобождение Мариуполя» (Фото: turchak_andrey / Telegram)

Комментировать поездки депутатов от «Единой России» в Донбасс могут только те, кто был там и «пропустил это все через себя». С таким заявлением выступил в Telegram-канале партии секретарь генсовета «Единой России» и первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак, отвечая на критику спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Ранее Володин на заседании Совета Думы заявил о необходимости «исключить избыточные рвения отдельных депутатов заниматься несвойственной деятельностью». Агентство ТАСС и «Ведомости» приводит слова участников заседания и близких к Госдуме источников, которые сообщили, что Володин назвал имена трех глав комитетов, пропустивших несколько заседаний совета Думы из-за поездок в Донбасс. Володин также отметил, что многие депутаты уже находятся в Донбассе, и обеспечение их охраны «стоит как вся спецоперация». Спикер назвал, в частности, единороссов Адама Делимханова, Дмитрия Саблина и Виктора Водолацкого.

«Наши депутаты будут продолжать эту работу до тех пор, пока она будет необходима жителям и Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской области, Запорожья и других освобожденных территорий по мере продвижения наших войск», — заявил Турчак.

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По его словам, вопросы об «обременении, охране этих ребят» — депутатов, которые ездят в Донбасс, — вызывают вопросы, так как им охрана не нужна. Также, отметил Турчак, охрана не требуется и «волонтерам, которые в количестве 200 человек постоянно находятся там, неделями не снимая бронежилеты, оказывая помощь людям, проводя операции, на передовой, в больницах Луганской и Донецкой народных республик».

«Мне кажется, не стоит обращать внимание на подобные высказывания, заявления ряда полностью оторвавшихся от реалий чиновников. Я уже говорил, что комментировать эту работу может только тот человек, который непосредственно находился там. Был там и пропустил это все через себя. А не просиживал штаны в удобных креслах», — сказал Турчак.

«Ведомости» со ссылкой на три источника в Госдуме писали, что Володин был обеспокоен тем, что поездки депутатов в Донбасс идут в ущерб работе в палате. Среди тех, кто чаще всего пропускал заседания Совета Думы, — глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ), глава комитета по охране здоровья Дмитрий Хубезов («Единая Россия») и руководитель комитета по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР). Они пропустили по пять заседаний совета из 11, отмечает газета.

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Издание отмечает, что Хубезов пропускал заседания по причине того, что является врачом и ездил в Донбасс для организации медицинской помощи в ДНР и ЛНР.  Калашников заявил, что не оспаривает его, но отметил, что «по регламенту от комитета на совете всегда кто-то присутствует». Свищев также сообщил, что регламент палаты допускает присутствие на совете заместителей глав комитетов. «Но в связи с тем что было высказано такое замечание, и оно правильное, я теперь хожу сам», — добавил Свищев.

«Володин обратил внимание всех членов совета, что решение командировать туда депутатов мы можем рассматривать в случае, если будет соответствующее обращение от Минобороны, Росгвардии или субъектов Федерации, потому что основная задача депутатов и руководителей комитетов состоит в принятии законодательных решений, призванных помочь всем участникам специальной операции, а также в принятии антисанкционных решений, решений в поддержку граждан, экономики, регионов и людей в целом», — цитирует ТАСС свой источник.

В начале мая Турчак посещал Херсонскую область, которую взяли под контроль российские военные. Приехав в регион, он заявил, что «Россия здесь навсегда» и «никакого возврата в прошлое не будет». При этом Турчак предложил не забегать вперед в вопросе статуса региона, указав, что его определят жители.

Минобороны объявило о полном контроле над Херсонской областью в середине марта, 9 апреля над администрацией города подняли российский флаг. В конце апреля новым мэром Херсона был назначен Александр Кобец, а главой области — Владимир Сальдо, руководивший ее столицей до 2012 года.

Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что регион с 1 мая переходит в рублевую зону. При этом предусмотрен переходный период длительностью до четырех месяцев, в течение которого в регионе будут ходить и рубль, и гривна.

Ранее, в начале апреля, Турчак раскритиковал пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова за его высказывание в интервью британскому телеканалу SkyNews о том, что во время спецоперации у России есть «значительные потери войск» и для страны «это огромная трагедия». По словам Турчака, комментарии официальных лиц государства не должны вносить неясность, особенно в такой период, какой переживает страна. «Значительные» потери, это какие? А какие «не значительные»? А восемь лет жертв геноцида Донбасса — это была для нас просто трагедия? А теперь «огромная трагедия»?» — заявил Турчак.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
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