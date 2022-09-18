Беглов открыл в Мариуполе памятник Александру Невскому

Мариуполь встречает день города в «непростое время», заявил Беглов. Он открыл в городе памятник Александру Невского, отметив, что тот защищал Русь от врагов из тех государств, с которыми борется Россия теперь

Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил Мариуполь и открыл памятник князю Александру Невскому. Об этом сообщила пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

Беглов заявил, что Невский является символом помощи и защиты со стороны России для всех православных. Недавно бюст князя установили в Белграде, продолжил он.

«Губернатор Санкт‑Петербурга отметил, что Александр Невский защищал Русь от врагов, которые пришли из стран, с которыми Россия борется сегодня», — отметили в пресс-службе Беглова.

В телеграм-канале губернатор отметил, что жители Мариуполя в этом году встречают день города в «непростой обстановке», однако Санкт-Петербург «подставил братское плечо». Петербургские строители, направленные в Мариуполь, успели отремонтировать три детских сада и три школы, в город были направлены пять автомобилей со школьными рюкзаками и наборами для учащихся в рамках гуманитарной помощи, рассказал губернатор. По его данным, сейчас они работают на 29 строительных объектах в Мариуполе, прежде всего стоит задача по восстановлению четырех общежитий.

Боевые действия близ Мариуполя начались с самого начала спецоперации России на Украине, к концу мая министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном «освобождении» города и металлургического комбината «Азовсталь».

Тогда же Мариуполь и Санкт-Петербург стали городами-побратимами. Беглов указывал на схожесть городов из-за наличия промышленного потенциала и портовой инфраструктуры. Губернатор пообещал оказать помощь городу, который «переживает сложный этап», установить связи между предприятиями и наладить контакты в сфере ЖКХ, культуры и др.

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В начале мая паммятник в Мариуполе открыл Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, он был посвящен «знаменитой бабушке со Знаменем Победы». «Мне кажется, что открытие памятника бабушке Ане здесь, чтобы памятник ее стоял по праву рядом с героями Советского Союза, мариупольцами — это и есть та самая связь поколений, которой сильна наша страна», — говорил Кириенко.