Аксенов и Кириенко приехали в Херсон

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил Херсон вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым, сообщил Аксенов в своем телеграм-канале.

Они встретились с врио губернатора Херсонской области Владимиром Сальдо и обсудили с ним выезд местных жителей из региона, «их обустройство на местах», работу переправы через Днепр, логистику и продовольственную безопасность.

Аксенов также опубликовал серию снимков с Кириенко, они сделаны рядом с Антоновским мостом, единственным в городе автомобильным мостом через Днепр. После взятия города под контроль российскими войсками он неоднократно подвергался обстрелам; несколько раз местная администрация сообщала об обрушениях моста.

19 октября в Херсонской области началась эвакуация местных жителей. По заявлению местных властей, украинские войска «уже в ближайшее время» начнут наступление на Херсон. Как утверждал командующий группировкой в зоне военной операции на Украине генерал Сергей Суровикин, Киев готовится применить «запрещенные методы войны» в районе города. В регионе введено военное положение.