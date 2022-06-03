Москва и Луганск стали городами-побратимами

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В Луганске мэр Москвы Сергей Собянин и глава администрации Луганска Манолис Пилавов подписали декларацию об установлении побратимских связей между городами, сообщает ТАСС.

«Мы наметили совместно планы по восстановлению Луганска, созданию здесь нормальной мирной жизни», — сказал столичный градоначальник, комментируя декларацию. Москваа поможет Луганску, а также Донецку, в восстановлении социальной и инженерной инфраструктуры — школ, поликлиник, газопровода, электросетей и т. д., — пообещал Собянин.

Кроме того, планируется развивать сотрудничество в сферах науки и технологий, транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты населения, охраны окружающей среды, туризма, спорта и других.

В Луганске Собянин посетил несколько объектов, над восстановлением которых уже работают 1,5 тыс. московских специалистов и 500 единиц техники. В Telegram-канале главы ЛНР Леонида Пасечника говорится, что он вместе с мэром Москвы осмотрел «Луганский учебно-воспитательный комплекс имени летчика-космонавта Георгия Берегового, ранее известный как школа № 29», и производственную базу «Луганскводы», именно на этих объектах работают строители из Москвы.

24 мая администрация Санкт-Петербурга сообщила, что город станет побратимом Мариуполя. Петербургский губернатор Александр Беглов уточнил, что соответствующее соглашение будет подготовлено подписано в кратчайшие сроки. Он также объявил, что город отправит строителей для восстановления Октябрьского района.

Еще одна форма сотрудничества между регионами России и Донбасса — «шефство», которое регионы берут на себя по поручению Кремля. Москва, как сообщали источники РБК, возьмет шефство на Донецком и Луганском. Шефство берут и другие регионы, например, Хабаровский край над городом Дебальцево, Свердловская область — над Макеевкой, а Курская — над Первомайским районом ДНР.