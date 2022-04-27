Сергей Кириенко стал куратором взаимодействия с ЛНР и ДНР в Кремле

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко стал куратором отношений с ЛНР и ДНР в Кремле. Ранее за взаимодействие с ними отвечало подведомственное Дмитрию Козаку управление по приграничному сотрудничеству

Сергей Кириенко (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Смена куратора

Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, отвечающий за работу внутриполитического блока, стал куратором отношений с ЛНР и ДНР вместо Дмитрия Козака. Об этом РБК рассказали пять источников, близких к Кремлю. Теперь за работу с ЛНР и ДНР отвечает не подведомственное Козаку управление по приграничному сотрудничеству, а управление по внутренней политике (УВП), сказали все пять источников РБК.

В сферу работы УВП в числе прочего входит взаимодействие с российскими регионами, все они имеют своих кураторов. В настоящее в УВП создается новый департамент, который как раз будет отвечать за взаимодействие с ЛНР и ДНР, сказал один из источников РБК. По данным другого источника, департамент сформирован, и назначены ответственные за работу с республиками.

Один из собеседников РБК говорит, что смена куратора свидетельствует как минимум об особом порядке взаимодействия с республиками и создании единого внутриполитического пространства, как максимум — о рассмотрении сценария возможного вхождения республик в состав России. Еще один собеседник поясняет, что расклад по кураторству поменялся, поскольку Козак отвечал за переговоры по реализации минских соглашений, «которые закончились известно чем».

На прошлой неделе стало известно, что Кириенко посетил Донецк, где встретился с главами ДНР и ЛНР. Первым об этом сообщил Telegram-канал WarGonzo, который ведет военный журналист Семен Пегов. По данным канала, Кириенко посещал Донбасс в сопровождении начальника УВП Андрея Ярина и сотрудников внутриполитического блока Кремля.

Поездка кремлевских чиновников на Донбасс была «презентационной, ознакомительной», рассказывают три собеседника РБК. Нужно было лично познакомиться с теми людьми, с которыми внутриполитическому блоку предстоит работать в дальнейшем, пояснил один из них.

История вопроса

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Тема возможного присоединения ЛНР и ДНР к России впервые прозвучала на заседании Совбеза 21 февраля, хотя Владимир Путин предложил обсудить вопрос о возможности признания независимости территорий. Глава СВР Сергей Нарышкин в своем выступлении сказал: «Я поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской республик в состав России». «Мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем, мы говорим о признании их независимости или нет», — поправил его президент. «Я поддерживаю предложение о признании независимости», — уточнил Нарышкин.

В тот же день глава государства сообщил, что принял решение о признании независимости ЛНР и ДНР, а уже на следующий день, 22 февраля, Госдума и Совет Федерации ратифицировали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с республиками. Позже Путин заявил, что Россия признала независимость ЛНР и ДНР в границах Луганской и Донецкой областей, поскольку «у них в Конституции прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей в то время, когда они были в составе Украины». «Мы рассчитываем, я это подчеркиваю, что все спорные вопросы будут решены в ходе переговоров между киевскими сегодняшними властями и руководством этих республик», — добавил президент.

Еще спустя день, рано утром 24 февраля, Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине.

27 марта глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о возможности проведения референдума о вхождении республики в состав России, но через несколько часов уточнил, что власти ЛНР сейчас заняты вопросами освобождения территорий, а проведение референдума возможно только после этого.

29 марта о возможности вхождения в состав России сообщил уже глава ДНР Денис Пушилин. По его словам, соответствующий вопрос республика также «рассмотрит после освобождения всей своей территории».