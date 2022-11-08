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Взрыв на Крымском мосту ,  
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Минтранс заявил о возобновлении движения по Крымскому мосту

Минтранс: движение по Крымскому мосту возобновилось после перерыва из-за ремонтных работ
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Крымский мост (Фото: Пул Кремля / Global Look Press )

Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту после временной приостановки возобновлено. Об этом сообщил Минтранс в своем телеграм-канале.

«Возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — заявило ведомство.

Движение приостанавливалось 8 ноября с 4:00 до 16:00.

Крымский мост был поврежден в результате взрыва грузовика 8 октября. В результате погибли четыре человека, частично обрушились два автомобильных пролета. Возбуждено дело по статье о терроризме, арестованы восемь человек. За совершение этого преступления предусмотрено пожизненное лишение свободы.

Президент Владимир Путин обвинил в случившемся спецслужбы Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что, насколько ему известно, Киев не является заказчиком теракта.

Хуснуллин ранее сообщал, что до 10 ноября планируется завершить монтаж пролетов на разрушенной части моста. 5 декабря должно быть запущено движение по одной полосе этой части, до 20 декабря — по двум. 7 ноября первый готовый пролет Крымского моста направили к месту монтажа.

Ранее Минтранс сообщал, что с 7 по 10 ноября автомобили будут передвигаться с перерывами по Крымскому мосту из-за технологических работ. Ведомство рекомендовало использовать маршруты через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.

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