Минтранс предупредил о перерывах в движении транспорта по Крымскому мосту с 7 по 10 ноября

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

С 7 по 10 ноября автомобили будут передвигаться с перерывами по Крымскому мосту из-за технологических работ, сообщает пресс-служба Минтранса в телеграм-канале.

«Для проезда из Республики Крым в Ростовскую область и обратно просьба выбирать маршрут через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой», — порекомендовали в ведомстве.

Речь идет об автомобильной трассе, по которой можно добраться до полуострова в обход Крымского моста, она проходит через города Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Ориентировочное время в пути составляет около семи часов (387 км). В Минтрансе уточняли, что остановки разрешены только на стационарных площадках отдыха и автомобильных заправочных станциях.

Дорога пока ремонтируется, но, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, ремонт должен завершиться к 1 декабря. Движение на обеих полосах поврежденного из-за взрыва Крымского моста восстановят к 20 декабря, по правой стороне его планируют запустить уже 5 декабря, добавил Хуснуллин.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Сначала взорвался грузовик, ехавший по мосту, а затем из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в этот момент двигался по железнодорожной части моста. В результате погибли четыре человека и разрушились два пролета автомобильного моста. Москва обвинила в произошедшем украинские спецслужбы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, «насколько ему известно», Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту. СК начал расследование, установлено 12 подозреваемых.