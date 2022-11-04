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Взрыв на Крымском мосту ,  
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Минтранс предупредил о перерывах в движении транспорта по Крымскому мосту

Минтранс предупредил о перерывах в движении транспорта по Крымскому мосту с 7 по 10 ноября
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

С 7 по 10 ноября автомобили будут передвигаться с перерывами по Крымскому мосту из-за технологических работ, сообщает пресс-служба Минтранса в телеграм-канале.

«Для проезда из Республики Крым в Ростовскую область и обратно просьба выбирать маршрут через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой», — порекомендовали в ведомстве.

Речь идет об автомобильной трассе, по которой можно добраться до полуострова в обход Крымского моста, она проходит через города Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой. Ориентировочное время в пути составляет около семи часов (387 км). В Минтрансе уточняли, что остановки разрешены только на стационарных площадках отдыха и автомобильных заправочных станциях.

Дорога пока ремонтируется, но, по словам вице-премьера Марата Хуснуллина, ремонт должен завершиться к 1 декабря. Движение на обеих полосах поврежденного из-за взрыва Крымского моста восстановят к 20 декабря, по правой стороне его планируют запустить уже 5 декабря, добавил Хуснуллин.

Взрыв на Крымском мосту произошел 8 октября. Сначала взорвался грузовик, ехавший по мосту, а затем из-за взрыва загорелись цистерны с топливом грузового поезда, который в этот момент двигался по железнодорожной части моста. В результате погибли четыре человека и разрушились два пролета автомобильного моста. Москва обвинила в произошедшем украинские спецслужбы. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, «насколько ему известно», Киев не является заказчиком теракта на Крымском мосту. СК начал расследование, установлено 12 подозреваемых.

Теги
Крымский мост Крым Минтранс приостановка движения
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