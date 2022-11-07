Первый пролет Крымского моста направили к месту ремонта

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Первый готовый пролет Крымского моста направили к месту монтажа, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Сегодня строители приступили к транспортировке металлоконструкции весом более 300 тонн. Конструкцию перевозят на многоколесном самоходном модуле», — написал он в «Телеграме». Хуснуллин добавил, что на пролет поставили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту и установили металлоконструкции смотровых ходов.

Крымский мост был поврежден в результате взрыва грузовика 8 октября. Президент Владимир Путин обвинил в случившемся спецслужбы Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что, насколько ему известно, Киев не является заказчиком теракта.

Были разрушены два пролета части, по которой шло движение в сторону Крыма. Хуснуллин ранее сообщал, что до 10 ноября планируется завершить монтаж пролетов на разрушенной части моста. 5 декабря должно быть запущено движение по одной полосе этой части, до 20 декабря — по двум.

После этого строители начнут разбирать пролеты левой стороны моста. По словам вице-премьера, четыре пролета неразрушенной автомобильной части потребуется заменить. Предполагается, что работы завершатся до 30 марта следующего года, а до 1 июля будет проходить восстановление сопутствующей инфраструктуры, которая не влияет на движение.

В ремонте нуждается и железнодорожная часть моста. Там нужно заменить два пролета — работы должны завершиться в сентябре 2023 года.