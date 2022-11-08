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Президент Индонезии допустил участие Путина в G20 по видеосвязи

Президент Индонезии Видодо: Путин может поучаствовать в саммите G20 виртуально
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин может принять участие в саммите лидеров G20 на следующей неделе в онлайн-формате, заявил журналистам президент председательствующей в G20 Индонезии Джоко Видодо. Об этом сообщает Reuters.

«Может быть, он попросит подключить его к встрече виртуально», — сказал Видодо.

Он добавил, что Путин и президент Украины Владимир Зеленский «приедут, если позволит ситуация», передает Bloomberg. Ранее президент Индонезии сказал, что у него сложилось «сильное впечатление», что Путин будет отсутствовать на саммите, сообщала Financial Times.

Накануне, 7 ноября, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сказал, что решение об участии президента России в саммите «Группы двадцати» будет принято на этой неделе. 27 октября Путин не исключил возможности того, что появится на встрече G20, подчеркнув, что российские представители точно будут на ней присутствовать.

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров сказал, что Зеленский, скорее всего, примет участие в саммите G20 в онлайн-формате. Украина не входит в «Большую двадцатку», но Зеленского на встречу пригласил Видодо. 3 ноября украинский лидер заявил, что украинская делегация не приедет на встречу, если на нее прибудет Путин.

Саммит G20 пройдет на Бали 15–16 ноября. Президент США Джо Байден заявил, что Путину не стоит приезжать на Бали, где состоится саммит, а премьер-министр Великобритании Риши Сунак, еще будучи кандидатом на этот пост, призвал не пускать Путина на мероприятия «Группы двадцати» до окончания спецоперации на Украине.

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Владимир Путин Джоко Видодо G20 Владимир Зеленский

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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