Посол Индонезии назвал условие встречи Байдена и Путина на саммите G20

Посол: Индонезия организует встречу Путина и Байдена на саммите G20 при их присутствии

Индонезия готова организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите «большой двадцатки» (G20) в ноябре, если они оба приедут и будут в этом заинтересованы, заявил «РИА Новости» посол Индонезии в Москве Хосе Таварес.

«Пожалуйста, все возможности для этого открыты», — ответил он на вопрос о готовности индонезийских властей организовать эту встречу.

В то же время дипломат сообщил, что Киев не просил Индонезию создать условия для переговоров Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

«Украина не выходила на нас с подобным предложением, но Индонезия была бы очень рада содействовать проведению такой встречи на полях G20», — рассказал он.

Таварес также добавил, что Индонезия хотела бы выступать посредником в диалоге между Москвой и Киевом, и потому пригласила на саммит президентов обеих стран.

Саммит глав государств G20 должен пройти 15–16 ноября на индонезийском острове Бали. В начале августа советник главы президентского офиса Михаил Подляк в интервью украинскому изданию Би-би-си говорил, что Зеленский может поехать на это мероприятие, если там будет присутствовать Путин. Киев давно добивается встречи двух президентов, однако в Кремле исключают переговоры на полях индонезийского саммита.

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Помощник российского президента Юрий Ушаков подтвердил участие Путина в саммите еще 27 июня, однако не уточнил формат. Позднее он заявил, что окончательное решение об очном присутствии или онлайн-формате будут принимать непосредственно перед саммитом. В ночь на 19 августа президент Индонезии Джоко Видодо, который беседовал с Путиным накануне, сообщил, что российский президент лично приедет на саммит. В Кремле ранее подтвердили, что главы государств обсуждали подготовку к мероприятию по телефону.